Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фаворит разгромлен, первая победа тренера Александра Грицая. ВПК-Агро - Агробизнес 3:0
Третий гол сделали экс-игроки "Агробизнеса"
Скріншот із Ютуб-трансляції ТК Футбол
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 2 тур
31.07.2021, 17:00
город Днепр, стадион Метеор
Арбитр в поле - Михаил Райда (Закарпатье)
ВПК-Агро (Шевченковка) - Агробизнес (Волочиск) 3:0
Голы: Иван Будняк (60), Станислав Кулиш (73), Сергий Косовский (79)
ВПК-Агро: 71 Бабичин Виктор, 8 Будняк Иван, 32 Де Паула Мерседес Висенте, 88 Зозуля Дмитрий, 13 Коберидзе Лука, 19 Косовский Сергей, 9 Кулиш Станислав, 10 Литвиненко Иван, 77 Наполов Сергей, 29 Палюх Сергей, 5 Шевченко Евгений.
Запасные: 35 Махновский Константин, 70 Дудик Артем, 11 Колесник Даниил, 17 Плечий Ярослав, 3 Слива Роман, 27 Сухар Тимофей, 28 Хубутия Акака, 25 Шевченко Дмитрий.
Агробизнес: 30 Мозиль Олег, 11 Синица Олег, 17 Курило Игорь, 3 Карась Даниил, 21 Бойчук Игорь, 8 Вербный Назар, 10 Юхимович Дмитрий, 14 Думанюк Артур, 25 Груша Виталий, 13 Черненко Руслан, 47 Романюк Юрий.
Запасные: 1 Задерейко Антон, 15 Слотюк Арсен, 22 Нагирный Игорь, 20 Гудзинский Вадим, 18 Когут Иван, 19 Когут Николай, 80 Семенюк Сергей.
Популярное сейчас
- Свитолина взяла бронзу на Олимпиаде в Токио. Как это было
- Пятов: Я высказал свое мнение Каштру, а понравилось оно ему или нет – не знаю
- Официально: Матеус Пейшото - игрок Металлиста
- Альянс остается в Первой лиге. Клуб нашел нового инвестора
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!