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Фаворит разгромлен, первая победа тренера Александра Грицая. ВПК-Агро - Агробизнес 3:0

Первая лига
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(1 голосов)

Третий гол сделали экс-игроки "Агробизнеса"

Фаворит разгромлен, первая победа тренера Александра Грицая. ВПК-Агро - Агробизнес 3:0

Скріншот із Ютуб-трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 2 тур

31.07.2021, 17:00

город Днепр, стадион Метеор

Арбитр в поле - Михаил Райда (Закарпатье)

ВПК-Агро (Шевченковка) - Агробизнес (Волочиск) 3:0

Голы: Иван Будняк (60), Станислав Кулиш (73), Сергий Косовский (79)

ВПК-Агро: 71 Бабичин Виктор, 8 Будняк Иван, 32 Де Паула Мерседес Висенте, 88 Зозуля Дмитрий, 13 Коберидзе Лука, 19 Косовский Сергей, 9 Кулиш Станислав, 10 Литвиненко Иван, 77 Наполов Сергей, 29 Палюх Сергей, 5 Шевченко Евгений.

Запасные: 35 Махновский Константин, 70 Дудик Артем, 11 Колесник Даниил, 17 Плечий Ярослав, 3 Слива Роман, 27 Сухар Тимофей, 28 Хубутия Акака, 25 Шевченко Дмитрий.

Агробизнес: 30 Мозиль Олег, 11 Синица Олег, 17 Курило Игорь, 3 Карась Даниил, 21 Бойчук Игорь, 8 Вербный Назар, 10 Юхимович Дмитрий, 14 Думанюк Артур, 25 Груша Виталий, 13 Черненко Руслан, 47 Романюк Юрий.

Запасные: 1 Задерейко Антон, 15 Слотюк Арсен, 22 Нагирный Игорь, 20 Гудзинский Вадим, 18 Когут Иван, 19 Когут Николай, 80 Семенюк Сергей.

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В статье: Александр Грицай Первая лига Александр Чижевский ВПК-Агро (Шевченковка) Агробизнес (Волочиск) Иван Будняк
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