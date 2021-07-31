Первая лига
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Невероятный удар головой от Ивана Билого. Олимпик - Прикарпатье 2:0
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 2 тур
31.07.2021, 19:00
город Киев, НТК имени Банникова
Арбитр в поле - Денис Резников (Днепропетровская область)
Олимпик (Донецк) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 2:0
Голы: Вадим Семчук (65), Иван Билый (76)
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Комментарии (1)
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ruobosru (воркута)
31.07.2021 в 20:55
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