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Невероятный удар головой от Ивана Билого. Олимпик - Прикарпатье 2:0

Первая лига
(1 голосов)
Невероятный удар головой от Ивана Билого. Олимпик - Прикарпатье 2:0

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 2 тур

31.07.2021, 19:00

город Киев, НТК имени Банникова

Арбитр в поле - Денис Резников (Днепропетровская область)

Олимпик (Донецк) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 2:0

Голы: Вадим Семчук (65), Иван Билый (76)

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В статье: Первая лига Олимпик (Донецк) Вадим Семчук Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (1)
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ruobosru (воркута)
31.07.2021 в 20:55
абалденный форвард!!!
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