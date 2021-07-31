Первая лига
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Кошмар для "волков" Юрия Калитвинцева. Полесье - Горняк-Спорт 0:2
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 2 тур
31.07.2021, 19:00
город Житомир, стадион Центральный
Арбитр в поле - Владимир Новохатний (Киев)
Полесье (Житомир) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни) 0:2
Голы: Юрий Кравчук (36), Андрей Понедельник (53)
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
31.07.2021 в 21:03
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xo66it (Оболонский Рейх)
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