  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кошмар для "волков" Юрия Калитвинцева. Полесье - Горняк-Спорт 0:2
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кошмар для "волков" Юрия Калитвинцева. Полесье - Горняк-Спорт 0:2

Первая лига
(2 голосов)
Кошмар для "волков" Юрия Калитвинцева. Полесье - Горняк-Спорт 0:2

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 2 тур

31.07.2021, 19:00

город Житомир, стадион Центральный

Арбитр в поле - Владимир Новохатний (Киев)

Полесье (Житомир) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни) 0:2

Голы: Юрий Кравчук (36), Андрей Понедельник (53)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Калитвинцев Первая лига Игорь Жабченко Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
31.07.2021 в 21:03
Да уж... не идет тренерское ремесло... не идет ... даже в команде Першой лиги и с не малым баблом !!!
Ответить
0
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
31.07.2021 в 20:54
То карма Полесью - за Галенко, что в Крыму играл, за Чайковского из Анжи..
Ответить
+1
-1
ruobosru (воркута)
31.07.2021 в 20:54
Калитвинцев прямо жаждет доказать что хороший игрок - плохой тренер. это кошмар. а ведь носки должны были бороться за топ-4 минимум!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...