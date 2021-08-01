Что посмотреть в Первой лиге в воскресенье: Кривбасс и Металлист ждут гостей

Это второй по очереди день, когда играют матчи 2 тура. Вчера в Первой лиге сыграли 4 матча, сегодня будет 2 матча, а завтра сыграют поединок "Волынь" - "Подолье".

Оба матча в этот день можно назвать центральными. Ведь принимающих в них участие команды, претендующие на выход в УПЛ: "Кривбасс" и "Металлист".

Должен быть состояться и третий поединок "Оболонь" - "Альянс", но из-за смены владельца клуба из Сумщины матч перенесли . Киевляне, кажется, знали о таком ходе событий и уже успели провести спарринг с второлиговым "Черниговом" (2:1), который у себя пропускает тур из-за нечетного количества команд в таблице.

О вчерашних поединках Первой лиги можете прочитать на нашем сайте:

А теперь - анонс сегодняшних футболов:

17:00 Кривбасс (Кривой Рог) - Нива (Тернополь)

Трансляция - YouTube-канал Перша ліга

бе команды побеждали в первом туре (соответственно "Олимпик" 4:1 и Полесье 1:0), а теперь на волне хорошего настроения и удачной игры будут искать победителя между собой. Существенно лучше выглядят шансы хозяев стадиона "Горняк" посадить новое дерево , все же их серия без поражений насчитывает уже 12 поединков!

Всего в истории обеих команд есть 18 очных встреч и лишь однажды была зафиксирована ничья. Бескомпромиссно! 12 раз побеждал "Кривбасс" и 5 - тернопольская "Нива". Разница мячей 30-19, конечно, в пользу криворожан.

18:45 Металлист (Харьков) - Ужгород

Трансляция - ТК Футбол

Сине-желтый" Харьков принимает главного неудачника прошлого тура. С другой стороны одному из самых молодых тренеров Первой лиги 38-летнему Александру Кучеру будет противостоять старейший из здешнего цеха коучей Михаил Иваница (за 7 дней будет праздновать 61-й День рождения).

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Интересно, что оба соперника на этой неделе усилились. В "Металлист" пришел бразилец Матеус Пейшоту (из "РБ Брагантино"), а в аренду "Ужгорода" - двое украинцев из ровенского "Вереса" - защитник Александр Савошко и вратарь Вадим Ющишин.

Шансы "Металлиста" на победу гораздо выше, чем в "Ужгород". Но интересно будет посмотреть, какие выводы сделал наставник Иваница после поражения 0:6 от "Прикарпатья".