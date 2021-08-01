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Гол Дебелко дарит победу криворожцам. Кривбасс - Нива Тернополь 1:0

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

13 матчей без поражений

Гол Дебелко дарит победу криворожцам. Кривбасс - Нива Тернополь 1:0

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 2 тур

01.08.2021, 17:00

город Кривой Рог, стадион "Гирнык"

Арбитр в поле - Максим Козыряцкий (Запорожье)

Кривбасс (Кривой Рог) - Нива (Тернополь) 1:0

Гол: Роман Дебелко (16)

Кривбасс: 23 Сарнавский Богдан, 73 Балан Денис, 3 Заименко Владимир, 13 Зотько Иван (20 Фатеев Дмитрий, 65), 50 Семенов Дмитрий, 2 Рябов Вячеслав, 5 Пятов Александр (7 Квасов Ярослав, 90+3), 9 Хобленко Алексей (6 Приходько Клим, 81), 27 Дебелко Роман, 11 Татарков Никита (77 Збунь Алексей, 65), 45 Щедрый Артем (18 Хорват Александр, 78).

Запасные: 41 Льопка Роман, 31 Черныш Дмитрий, 20 Фатеев Дмитрий, 17 Малиновский Назар, 8 Яровой Игорь, 6 Приходько Клим, 77 Збунь Алексей, 18 Хорват Александр, 7 Квасов Ярослав, 99 Говедарица Милян, 30 Гонсалвез Ногера де Соуза Вагнер.

Нива: 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 33 Демчук Максим, 21 Вовченко Семен, 50 Дворовенко Владислав, 15 Мороз Тарас, 7 Семенина Игорь (24 Козак Богдан, 87), 8 Дедух Руслан (99 Малащук Андрей, 68), 88 Процив Максим (9 Кисленко Сергей, 76), 11 Гатала Игорь (23 Бычек Константин, 73), 10 Ризнык Андрей.

Запасные: 71 Жупанский Виталий, 24 Козак Богдан, 65 Васько Артем, 4 Зинь Андрей, 2 Скакун Андрей, 99 Малащук Андрей, 18 Кобеля Александр, 77 Мамешев Магомед, 23 Бычек Константин, 17 Волохатый Роман, 9 Кисленко Сергей.

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В статье: Первая лига Кривбасс (Кривой Рог) Роман Дебелко
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Комментарии (7)
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NEMO1609 (KOTOROGONET)
01.08.2021 в 19:36
Когда ''Кривбасс'' выйдет в премьер-лигу,Зеля уже не будет президентом.И опять пике.
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Барселиниус (Кривбасс)
01.08.2021 в 19:26
Кривбасс играл плохо. Еле вымучали. Причин этому вижу три. Несыгранность нового состава, 33 градусная жара, Приходько не совсем умён, как тренер.
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NEMO1609 (KOTOROGONET)
01.08.2021 в 19:18
Серая ,убогая игра ''Кривбаса''.Если их за уши протянут в премьер-лигу,что они там будут делать.
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+1
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Барселиниус (Кривбасс)
01.08.2021 в 19:29
С такой игрой в УПЛ делать нечего. Максимум середина пердива. Я очень разочарован сегодняшней игрой. Можно сказать отскочили. Спасибо вратарю Сарнавскому. Поражения не за горами...
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0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
01.08.2021 в 19:32
Так а при чем тут УПЛ? В случае успеха в УПЛ будут играть максимум 2-3 игрока из этого состава. А так тут та же стратегия как и во второй лиге, максимальный результат при минимальных ресурсных затратах. 3 очка есть? Есть. Всё. А игра конечно днище, тут не поспорить.
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Барселиниус (Кривбасс)
01.08.2021 в 19:35
Ну в общем ты прав конечно.. Если выползут в упл, то состав усилится бесспорно. Но с такой игрой сделать это за один сезон будет архисложно.
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
01.08.2021 в 19:00
Кому кому? Вы там на наркоте чтоли? Какие бл..дь криворожцы?
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