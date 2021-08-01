Гол Дебелко дарит победу криворожцам. Кривбасс - Нива Тернополь 1:0

Так а при чем тут УПЛ? В случае успеха в УПЛ будут играть максимум 2-3 игрока из этого состава. А так тут та же стратегия как и во второй лиге, максимальный результат при минимальных ресурсных затратах. 3 очка есть? Есть. Всё. А игра конечно днище, тут не поспорить.