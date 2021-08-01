Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гол Дебелко дарит победу криворожцам. Кривбасс - Нива Тернополь 1:0
13 матчей без поражений
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 2 тур
01.08.2021, 17:00
город Кривой Рог, стадион "Гирнык"
Арбитр в поле - Максим Козыряцкий (Запорожье)
Кривбасс (Кривой Рог) - Нива (Тернополь) 1:0
Гол: Роман Дебелко (16)
Кривбасс: 23 Сарнавский Богдан, 73 Балан Денис, 3 Заименко Владимир, 13 Зотько Иван (20 Фатеев Дмитрий, 65), 50 Семенов Дмитрий, 2 Рябов Вячеслав, 5 Пятов Александр (7 Квасов Ярослав, 90+3), 9 Хобленко Алексей (6 Приходько Клим, 81), 27 Дебелко Роман, 11 Татарков Никита (77 Збунь Алексей, 65), 45 Щедрый Артем (18 Хорват Александр, 78).
Запасные: 41 Льопка Роман, 31 Черныш Дмитрий, 20 Фатеев Дмитрий, 17 Малиновский Назар, 8 Яровой Игорь, 6 Приходько Клим, 77 Збунь Алексей, 18 Хорват Александр, 7 Квасов Ярослав, 99 Говедарица Милян, 30 Гонсалвез Ногера де Соуза Вагнер.
Нива: 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 33 Демчук Максим, 21 Вовченко Семен, 50 Дворовенко Владислав, 15 Мороз Тарас, 7 Семенина Игорь (24 Козак Богдан, 87), 8 Дедух Руслан (99 Малащук Андрей, 68), 88 Процив Максим (9 Кисленко Сергей, 76), 11 Гатала Игорь (23 Бычек Константин, 73), 10 Ризнык Андрей.
Запасные: 71 Жупанский Виталий, 24 Козак Богдан, 65 Васько Артем, 4 Зинь Андрей, 2 Скакун Андрей, 99 Малащук Андрей, 18 Кобеля Александр, 77 Мамешев Магомед, 23 Бычек Константин, 17 Волохатый Роман, 9 Кисленко Сергей.
Популярное сейчас
- Андрей Шевченко о работе в УАФ (сентябрь 2020-го года): Я заключил новый контракт на два с половиной года
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 56-я
- Репутационные риски и финансовый вопрос. Известны вероятные причины решения Шевченко
- Альянс остается в Первой лиге. Клуб нашел нового инвестора
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал