Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три команды захватывают лидерство, Полесье с Ужгородом - на дне. Таблица Первой лиги
По состоянию на воскресенье состоялись почти все поединки 2 тура Первой лиги.
В турнирной таблице лидерами являются "Металлист (Харьков)", "Кривбасс" (Кривой Рог) и "Краматорск" - они в этом сезоне очков еще не теряли. А команда из Донбасса даже ни одного гола не пропустила.
Лучшая атака (6 голов) до сих пор у франковского "Прикарпатья".
Внизу таблицы оказались житомирское "Полесье" и "Ужгород". Они очков еще не набирали, более того - у закарпатцев самая слабая оборону (9 пропущенных голов), а житомиряне еще не забили ни одного гола.
В 2 туре осталось завтра, 2 августа, сыграть матч "Волынь" - "Подолье" и на неделе будет известна новая дата перенесенного поединка "Оболонь" - "Альянс".
3 тур состоится 7-9 августа.
31-й по счету сезон в Первой лиге начался 24 июля, а завершится ориентировочно 21 мая 2022. По его итогам 1 и 2 команды напрямую выходят в УПЛ, а 3 и 4 поборются за повышение в классе с 13 и 14 командами УПЛ.
Команды на 13, 14, 15 и 16 местах вылетят во Вторую лигу, а 12-я поборется за то, чтобы остаться в Первой лиге с командой Второй лиги.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Кривбасс
|2
|2
|0
|0
|5-1
|+4
|6
|2
|Металлист
|2
|2
|0
|0
|5-1
|+4
|6
|3
|ФК Краматорск
|2
|2
|0
|0
|4-0
|+4
|6
|4
|Кремень
|2
|1
|0
|1
|2-2
|0
|3
|5
|Олимпик
|2
|1
|0
|1
|3-4
|-1
|3
|6
|Прикарпатье
|2
|1
|0
|1
|6-2
|+4
|3
|7
|ВПК-Агро
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|8
|Горняк-Спорт
|2
|1
|0
|1
|2-2
|0
|3
|9
|Нива
|2
|1
|0
|1
|1-1
|0
|3
|10
|Волынь
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|11
|Агробизнес
|2
|0
|1
|1
|2-5
|-3
|1
|12
|Подолье
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|13
|Оболонь
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|14
|Альянс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|15
|Полесье
|2
|0
|0
|2
|0-3
|-3
|0
|16
|ФК Ужгород
|2
|0
|0
|2
|1-9
|-8
|0
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