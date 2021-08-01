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Три команды захватывают лидерство, Полесье с Ужгородом - на дне. Таблица Первой лиги

Первая лига
(2 голосов)
Три команды захватывают лидерство, Полесье с Ужгородом - на дне. Таблица Первой лиги

Новина українською

По состоянию на воскресенье состоялись почти все поединки 2 тура Первой лиги.

В турнирной таблице лидерами являются "Металлист (Харьков)", "Кривбасс" (Кривой Рог) и "Краматорск" - они в этом сезоне очков еще не теряли. А команда из Донбасса даже ни одного гола не пропустила.

Лучшая атака (6 голов) до сих пор у франковского "Прикарпатья".

Внизу таблицы оказались житомирское "Полесье" и "Ужгород". Они очков еще не набирали, более того - у закарпатцев самая слабая оборону (9 пропущенных голов), а житомиряне еще не забили ни одного гола.

В 2 туре осталось завтра, 2 августа, сыграть матч "Волынь" - "Подолье" и на неделе будет известна новая дата перенесенного поединка "Оболонь" - "Альянс".

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3 тур состоится 7-9 августа.

31-й по счету сезон в Первой лиге начался 24 июля, а завершится ориентировочно 21 мая 2022. По его итогам 1 и 2 команды напрямую выходят в УПЛ, а 3 и 4 поборются за повышение в классе с 13 и 14 командами УПЛ.

Команды на 13, 14, 15 и 16 местах вылетят во Вторую лигу, а 12-я поборется за то, чтобы остаться в Первой лиге с командой Второй лиги.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Кривбасс 2 2 0 0 5-1 +4 6
2 Металлист 2 2 0 0 5-1 +4 6
3 ФК Краматорск 2 2 0 0 4-0 +4 6
4 Кремень 2 1 0 1 2-2 0 3
5 Олимпик 2 1 0 1 3-4 -1 3
6 Прикарпатье 2 1 0 1 6-2 +4 3
7 ВПК-Агро 2 1 0 1 3-2 +1 3
8 Горняк-Спорт 2 1 0 1 2-2 0 3
9 Нива 2 1 0 1 1-1 0 3
10 Волынь 1 0 1 0 2-2 0 1
11 Агробизнес 2 0 1 1 2-5 -3 1
12 Подолье 1 0 1 0 0-0 0 1
13 Оболонь 1 0 1 0 0-0 0 1
14 Альянс 1 0 0 1 0-2 -2 0
15 Полесье 2 0 0 2 0-3 -3 0
16 ФК Ужгород 2 0 0 2 1-9 -8 0
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В статье: Первая лига ФК Краматорск Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир) ФК Ужгород Металлист (Харьков)
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Комментарии (3)
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Барселиниус (Кривбасс)
01.08.2021 в 23:02
Думаю в первый и в последний раз вижу Кривбасс на первом месте в турнирной таблице. Спасибо Ужгороду, шо гол забили.
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andyqd (Сан Хосе)
01.08.2021 в 21:51
с какого перепугу Олимпик выше Нивы?
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grassion (Харьков)
01.08.2021 в 22:56
Тут всегда так. Герб команды старый, в таблице учитывают только очки и т.д.
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