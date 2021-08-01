Три команды захватывают лидерство, Полесье с Ужгородом - на дне. Таблица Первой лиги

По состоянию на воскресенье состоялись почти все поединки 2 тура Первой лиги.

В турнирной таблице лидерами являются "Металлист (Харьков)", "Кривбасс" (Кривой Рог) и "Краматорск" - они в этом сезоне очков еще не теряли. А команда из Донбасса даже ни одного гола не пропустила.

Лучшая атака (6 голов) до сих пор у франковского "Прикарпатья".

Внизу таблицы оказались житомирское "Полесье" и "Ужгород". Они очков еще не набирали, более того - у закарпатцев самая слабая оборону (9 пропущенных голов), а житомиряне еще не забили ни одного гола.

В 2 туре осталось завтра, 2 августа, сыграть матч "Волынь" - "Подолье" и на неделе будет известна новая дата перенесенного поединка "Оболонь" - "Альянс".

3 тур состоится 7-9 августа.

31-й по счету сезон в Первой лиге начался 24 июля, а завершится ориентировочно 21 мая 2022. По его итогам 1 и 2 команды напрямую выходят в УПЛ, а 3 и 4 поборются за повышение в классе с 13 и 14 командами УПЛ.

Команды на 13, 14, 15 и 16 местах вылетят во Вторую лигу, а 12-я поборется за то, чтобы остаться в Первой лиге с командой Второй лиги.