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Жо и автогол ставят точку на надеждах закарпатцев. Металлист - Ужгород 3:1. Обзор матча, видео голов

Первая лига
(1 голосов)
Жо и автогол ставят точку на надеждах закарпатцев. Металлист - Ужгород 3:1. Обзор матча, видео голов

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Новина українською

"Ужгород" демонстрирует неплохую игру, но пропускает 3 гола и остается аутсайдером. А "Металлист" продолжает находиться среди лидеров турнира 2021/22.

Первая лига, 2 тур

01.08.2021, 18:45

город Харьков, стадион "Металлист"

Арбитр в поле - Андрей Коваленко

Металлист (Харьков) - Ужгород 3:1 (1:0)

Голы: Александр Мизюк (62), Жо (90) - Дмитрий Сартина (45+2, автогол), Виктор Хомченко (77)

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В статье: Первая лига Ужгород Металлист (Харьков)
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