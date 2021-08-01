Первая лига
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Жо и автогол ставят точку на надеждах закарпатцев. Металлист - Ужгород 3:1. Обзор матча, видео голов
Скріншот із трансляції ТК Футбол
"Ужгород" демонстрирует неплохую игру, но пропускает 3 гола и остается аутсайдером. А "Металлист" продолжает находиться среди лидеров турнира 2021/22.
Первая лига, 2 тур
01.08.2021, 18:45
город Харьков, стадион "Металлист"
Арбитр в поле - Андрей Коваленко
Голы: Александр Мизюк (62), Жо (90) - Дмитрий Сартина (45+2, автогол), Виктор Хомченко (77)
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