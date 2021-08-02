Акценты. Загадка Липовой Долины, или Кому мешает Металлист?

Шумиха, поднятая вокруг "смертельного убийства" команды "Альянс" из Липовой Долины в домашнем матче с харьковским "Металлистом", не то чтобы удивила. Голосить на всю страну о судьях-убийцах нынче в тренде. А обвинять в этом смертном грехе, как и во всех прочих, УАФ – значит, идти в фарватере мощной кампании, начатой даже не год назад.

Автор отдает себе отчет в том, что, становясь против этого ветра, рискует навлечь на себя немилость активистов "подвального" движения сайта. Неутомимые наши комментаторы автоматически нарекут статью заказной со всеми вытекающими отсюда выводами и характеристиками. И все же я, как говорили раньше, вставлю и сюда свои ржавые пять копеек.

Акцент первый. А был ли мальчик? Насколько я понял, президент "Альянса", мягко выражаясь, подверг сомнению оба удаления в составе своей команды и назначенный в ее ворота пенальти. Важно понимать, что огульно критиковать и навешивать ярлыки может каждый, а дать адекватную оценку действиям футбольного арбитра способны лишь профессионалы от судейства.

Один из них является штатным экспертом сайта и лично мною пока в особых симпатиях к "Металлисту" замечен не был. Уж скорее теоретически можно было бы подозревать его в расположении к недоброжелателям этого клуба. Да и то, разве что по месту жительства – а насколько это серьезно, судите сами. Итак, что же говорит нам Сергей Шебек:

"Никаких претензий к арбитру Омельченко быть не должно. В удалении Писного виновен сам футболист "Альянса". Он сначала безосновательно апеллировал к арбитру, за что получил первое предупреждение. А в моменте з назначением пенальти он же прихватил за плечо соперника, помешав ему в комфортных условиях нанести удар по воротам. Все закономерно".

Теперь о прямом удалении Непляха:

"Параллельно с Пидлепенцем и Непляхом бежал защитник "Альянса", но мог ли он помешать выходу один на один? Арбитр расценил, что не мог, поэтому квалифицировал фол, как срыв очевидной возможности забить гол. О противоположном можно было бы говорить, если бы защитник был ближе к эпицентру событий, хотя бы в метрах двух-полтора".

На всякий случай, напомню, что в этом же матче был назначен пенальти в ворота "Металлиста".

Второй профи, высказавшийся по данному вопросу – мой "внештатный" консультант Юстас, ныне далекий от украинского футбола и, я бы сказал, равноудаленный от всех его клубных представителей. Я его даже не просил об этом – самому стало интересно, как в том анекдоте: "Дайте же мне посмотреть на этого Ивана Ивановича!".

И вот его мнение, которое отнюдь не всегда совпадает с мнением того же Шебека, или Ступара:

"Красная – 50 на 50, основания были. Все остальное по делу".

При этом следует понимать, что пресловутые 50 на 50 означают сложную для судейства ситуацию, именуемую "на усмотрение арбитра". В футболе они не так уж редки, и любое из двух решений в них может быть так или иначе оправдано. Дилетантам этого понять не дано, поэтому они предпочитают видеть в этом исключительно судейское своеволие и пресловутый "беспредел".

Так из-за чего же тогда, собственно, весь сыр-бор? Что за шум, а драки нет? Ведь ее так и не было: как бы побузили, кулаками помахали, попрыгали – и разошлись. Сам факт вопиющий: нельзя удалять сразу двух игроков в команде хозяев поля? Получается, что так. Справедливости ради, многие подняли бы шум в такой ситуации. Но чтобы так: острый предмет и за десертом?

Акцент второй. Загадка Липовой Долины. Ни много, ни мало, на основании вышеописанного "убийства" команды, президент клуба по принципу "не надо, я сам" решил покончить суицидом. После первого же матча в сезоне. Откровенно говоря, такого анекдота не припомню со времен печально известной "Полтавы" и операции "Вжух". Те, если помните, вышли в УПЛ, но до нее не дожили.

В таких ситуациях, как правило, могут быть два объяснения. Либо к этому шло дело, и учиненный скандал был использован, как удачный повод развязаться с клубом. Однако нас уверяют, что это вовсе не так, приводя убедительные аргументы и факты. Тогда получается, что ПФЛ имела дело с очередным неуравновешенным владельцем клуба, чья жизнь зависела от его настроения?

Фото - ФК Альянс

Это было бы слишком примитивно даже для нашего футбола, в котором возможно все. Между тем, словно в классической оперетте, стремительно нашелся желающий подхватить это знамя и нести это бремя дальше. Возникает справедливый вопрос: так может, дело и так шло к этому, и повод в виде "последней капли" подвернулся вовремя? Вряд ли мы узнаем точный ответ.

Да и нужно ли? Загадка Липовой Долины интересна широкому кругу любителей футбола примерно в той же степени, почему был неуловим Неуловимый Джо. Который, если помните, попросту никому был не нужен. Какая нам разница, что там происходило и происходит на самом деле? Команда сохранилась в Первой лиге, и слава Богу!

Тут показательнее другое. Фокус с "Альянсом" лишний раз продемонстрировал всем нам, насколько эфемерно "благополучие" Первой лиги, которую несколько лет назад стали приводить в пример УПЛ. Почти сразу же после того как ей наконец-то удалось провести сезон без кадровых потерь.

Теперь же, как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Лига была близка к исчезновению очередной "липовой" команды. Которая, сама по себе, очень хитрый предмет – вот она есть, а вот ее уже нет!

Как тут не вспомнить добровольно понизившийся в классе "Николаев", пусть это и принципиально другой случай. Но какая разница нам – обычным любителям футбола? Что в лоб, что по лбу – так или иначе, а лига лишилась команды. Причем той, что уже бодро котировалась в числе кандидатов в УПЛ. Во всяком случае, по мнению наших "подвальных" знатоков.

Фото - ФК Альянс

Помнится, кто-то из них пожурил отставшего от жизни автора, когда он посмел усомниться в серьезности претензий "Николаева" на выход в "вышку". И никакого злорадства сегодня у меня нет. Поверьте – лишь грустная констатация факта, подтвердившего самые банальные догадки.

К чему я все это? Ну, конечно же, к тому, что 16 команд в УПЛ – весьма своевременное и эффективное решение. Особенно в тот момент, когда в Первой лиге к концу сезона их вполне может оказаться меньше.

Акцент третий. Кому мешает "Металлист"? Волны, поднятые вокруг этого, как говорили в моем безоблачном детстве, "убийства лысого в подвале пустым мешком по голове", с особой яростью и энтузиазмом накатывают на харьковский берег. Дескать, люди добрые, что же это делается??? Бессовестные олигархи губят наш народный футбол на корню! Доколе и долой!!!

Ну, о том, что сам повод не стоил выеденного яйца, было сказано выше. Как и о том, насколько ценны для украинского футбола такие клубы, стремительно приходящие нитокуда и уходящие в никуда. Напоследок поговорим о том, кого нам рисуют исчадием ада, кому это может понадобиться, и зачем.

Лично мне, признаюсь, исторически харьковский "Металлист" был мало интересен на протяжении десятилетий. Это была, на мой взгляд, достаточно заурядная команда, каких было множество как в Высшей лиге, так и в Первой, что в советское время, что позже. Уж извините, харьковчане, но в одесском народе она отнюдь не случайно именовалась "Металлоломом".

Пока не появилось трио Ярославский-Красников-Маркевич, при котором "Металлист" полюбили во всей Украине. Ну, может быть, за исключением Днепра, для которого он стал главным и постоянным конкурентом, а также тех, кому он стал наступать на пятки – тех, для кого чемпионат Украины служит плацдармом, трамплином в Лигу чемпионов.

Этот "Металлист" для меня стал самой интересной командой времен независимости. Не в пику записным фаворитам – благодаря игре команды. Но он имел неосторожность быть слишком дерзким: посягнул на святое – отобрал у "Динамо" место в квалификации ЛЧ и на этом останавливаться явно не собирался. За что, в принципе, и поплатился.

Имеет смысл вспомнить, как и когда начались проблемы у клуба. Как именно он, единственный в кристально чистой футбольной Украине, вдруг оказался распятым за "договорняк". Как удачно это совпало именно с тем моментом, когда команда Маркевича успешно стартовала в том вожделенном квалифайне. И кто именно от нашей страны тогда имел вес в УЕФА.

А главное – кто фактически инициировал тот скандал, дал ход делу, благословив правдолюбивые "Карпаты" на благородное дело. Причем, уже давно располагая доказательствами, но мудро придержав их при себе до максимально подходящего случая, а уже тогда и бросившего на кон. При этом оставаясь в тени, но чужими руками нанеся удар, от которого трудно оправиться.

Нет, бывают, конечно, в жизни чудеса. Когда из пойманного за руку на европейском уровне волшебным образом превращаешься в уважаемого той же Европой деятеля. Но не в случае с "Металлистом". Его президент постепенно стал вникать в футбол, но был слаб в околофутбольной политике. И максимум, на что был способен, так это бросить на всю страну: "Бай-бай, Гриша!"

Непростительная, к слову, вольность, которую ему не забыли. Итак, репутация "Металлиста" оказалась изрядно подмоченной, и это стало началом его конца. Подозреваю, что у Ярославского начали опускаться руки. Опуская подробности, вскоре он выбыл из игры на долгие годы. Чего стоит только эта леденящая кровь история обета десятилетнего отлучения от футбола?

Но вот он вернулся и громогласно вещает о новых амбициях. И Красников при нем. И Маркевич не за горами (а если тот таки-ушел на покой, то достойная замена – дело времени). А это значит, что тот, кто однажды сумел дойти до зоны ЛЧ, начав с посредственного уровня, вполне способен это повторить. Были бы деньги (а их в достатке), а главное – желание. И в нем сегодня не откажешь.

Восхождение семимильными шагами началось. Вчера – Вторая лига, нынче – Первая… Что дальше, Дава, что дальше? Сколько времени понадобится зализавшему раны и закусившему удила, чтобы составить конкуренцию лучшим командам страны? Уверен, великий комбинатор и автор плодотворной идеи, выбросившей Харьков из Европы, сложа руки тоже не сидит.

И тут все средства хороши. Включая формирование общественного мнения, в чем посильную добровольную помощь всегда окажут самые преданные фанаты Величайшего клуба всех времен и нашего народа. Как нельзя кстати пришелся этот пассаж с "Альянсом". Великолепная возможность навредить имиджу возрождающегося конкурента. И зашевелились шестеренки…

Их-то реакцию невозможно не предвидеть. На то они и фанаты. Их удел и задача – бичевать бессовестный "Металлист" и огрызаться на всех, кто попытается с этим не согласиться. Я обращаюсь не к ним. И не к харьковчанам: у каждого из них своя позиция – там и клубов уже двое. И тем более не к "пятой колонне" - живущим в Харькове "вражеским" болельщикам.

Я говорю с вами, нейтральные любители футбола, сколько бы вас ни осталось в стране, которую упорно и последовательно делили на два противоположных футбольных лагеря в последние десятилетия. Вы не обязаны болеть за "Металлист", как и за "Динамо" или "Шахтер". Но не позволяйте себя вовлечь в эту свистопляску, которая со временем будет только крепчать.

Ибо она имеет совершенно четкую и конкретную цель. Не допустить потенциального конкурента к кормушке. А не защищать права "обездоленных" липовых долин, борясь с олигархическим беспределом. Так давайте же не будем лить воду на эту мельницу – и без нас найдется кому.

И, разумеется, это было сугубо личное мнение автора, с которым может быть категорически не согласна редакция. И, кому так легче, тот волен считать статью заказной. Каждый меряет по себе.

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