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Каденко: В рапорте арбитра написано, что матч Металлист -Ужгород посетили 26 668 зрителей

Первая лига
(1 голосов)

Президент ПФЛ - о количестве болельщиков на матче Первой лиги

Каденко: В рапорте арбитра написано, что матч Металлист -Ужгород посетили 26 668 зрителей

Скриншот: Професіональна футбольна ліга України

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, сколько болельщиков действительно присутствовало на матче 2-го тура первой лиги "Металлист" – "Ужгород" (3:1).

– По-вашему, ПФЛ сама придумала эту цифру - 26 668 человек? Есть официальные лица матча, рефери, наблюдатель арбитража, делегат. Мы выставляем все данные, которые указаны в официальных документах.

– А где "Металлист" взял такую цифру?

– Откуда я знаю. Если в рапорте арбитра написано 26 668, то какую я должен ставить цифру? Ту, что "Металлист" на сайте напишет, или ту, которая в официальных документах?

– Странно, что 26 668 – это ровно 2/3 от общей вместимости стадиона "Металлист", как этого требует временный медицинский протокол.

– Мы ставим те цифры, которые нам передают официальные лица матча. Это же касается и голов, карточек и так далее.

Отметим, что по информации ПФЛ, встречу посетили 26 668 человек, а харьковский клуб дает цифру 35 262.

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В статье: ФК Ужгород Металлист (Харьков)
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (3)
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ukatan (Харьковская обл.)
02.08.2021 в 17:27
Тридцать пять тысяч там не было никак.
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Sashik (Baltimore)
02.08.2021 в 17:24
Краснікова вже карали за мухльож, напевне УАФ наступе на ті ж граблі.
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
02.08.2021 в 17:07
Або Ярік п*ть , або потрібно Металіст покарати, якщо пустили більш ніж санітарні норми вимагають!
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