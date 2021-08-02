Каденко: В рапорте арбитра написано, что матч Металлист -Ужгород посетили 26 668 зрителей

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, сколько болельщиков действительно присутствовало на матче 2-го тура первой лиги "Металлист" – "Ужгород" (3:1).

– По-вашему, ПФЛ сама придумала эту цифру - 26 668 человек? Есть официальные лица матча, рефери, наблюдатель арбитража, делегат. Мы выставляем все данные, которые указаны в официальных документах.

– А где "Металлист" взял такую цифру?

– Откуда я знаю. Если в рапорте арбитра написано 26 668, то какую я должен ставить цифру? Ту, что "Металлист" на сайте напишет, или ту, которая в официальных документах?

– Странно, что 26 668 – это ровно 2/3 от общей вместимости стадиона "Металлист", как этого требует временный медицинский протокол.

– Мы ставим те цифры, которые нам передают официальные лица матча. Это же касается и голов, карточек и так далее.

Отметим, что по информации ПФЛ, встречу посетили 26 668 человек, а харьковский клуб дает цифру 35 262.