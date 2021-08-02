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Каденко: В рапорте арбитра написано, что матч Металлист -Ужгород посетили 26 668 зрителей
Президент ПФЛ - о количестве болельщиков на матче Первой лиги
Скриншот: Професіональна футбольна ліга України
Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, сколько болельщиков действительно присутствовало на матче 2-го тура первой лиги "Металлист" – "Ужгород" (3:1).
– По-вашему, ПФЛ сама придумала эту цифру - 26 668 человек? Есть официальные лица матча, рефери, наблюдатель арбитража, делегат. Мы выставляем все данные, которые указаны в официальных документах.
– А где "Металлист" взял такую цифру?
– Откуда я знаю. Если в рапорте арбитра написано 26 668, то какую я должен ставить цифру? Ту, что "Металлист" на сайте напишет, или ту, которая в официальных документах?
– Странно, что 26 668 – это ровно 2/3 от общей вместимости стадиона "Металлист", как этого требует временный медицинский протокол.
– Мы ставим те цифры, которые нам передают официальные лица матча. Это же касается и голов, карточек и так далее.
Отметим, что по информации ПФЛ, встречу посетили 26 668 человек, а харьковский клуб дает цифру 35 262.
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