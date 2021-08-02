Костышин-брат терпит первое поражение. Волынь - Подолье 1:0

Вот вы, кто читает и интересуется футболом, пожалуй себе ожидали, что "Волынь" на правах более опытной, более именитой в Первой лиге команды будет весь матч атаковать и получать очки? Такое мнение оказалась полностью ошибочным.

Новичок чемпионата, хмельницкое "Подолье" во главе с самым молодым тренером Первой лиги Виталием Костышиным (младший брат коуча "Колоса" из УПЛ Руслана Костышина и дядя для футболиста Дениса Костышина) выглядело по игре лучше эту "Волынь"!

Сначала закрыли ее в "подвале" - своей штрафной так, что все подборы мячей оставались сугубо за игроками "Подолья". Да еще и хмельнитчане выглядели существенно разнообразнее в развитии атак. На острие был экс-игрок как раз "Волыни" Игорь Карпенко. Но это был не его матч - Игорь, к сожалению, потерял все свои возможности.

За то время коуч лучан Альберт Шахов сообразил, что у его команды трудные дела и устроил перестройку на поле, которая начала приносить плоды уже во втором тайме.

Этот поединок вообще стал заочным боем на поле двух "мужиков" из обеих команд: 22-летнего Максима Войтиховского из "Волыни" и 35-летнего Александра Воловика из "Подолья". Последний поиграл в донецких "Шахтере", "Металлурге", в Бельгии и Казахстане, а на хмельницком стадионе "Подолье" он и тренер, и номинальный защитник, капитан команды. Его забросы в атаку, участие в розыгрышах комбинаций и жесткая игра в обороне стали визитной карточкой хмельнитчан этого сезона. Войтиховский намного моложе Воловика, но с таким же доверием от тренера и команды: он часто выполняет стандартные положения (уже забивал в этом сезоне), а когда это делает кто-то из партнеров - тогда навес точно пойдет ему на голову.

Так произошло и в случае с забитым голом: Назарий Богомаз только что вышел на замену - заработал на себе штрафной по направлению углового флажка. Навес исполнил Александр Чернов - на кого бы вы думали? Войтиховский выполнил сброс головой, а там Богдан Кобзар легким прикосновением пробросил мяч мимо кипера "Подолья" - 1:0.

"Крестоносцы" вышли на поле с черными повязками из-за траура: футбольная "Волынь" прощается с одним из лучших форвардов региона Владимиром Диким. Именно ему посвятили гол. Но вместе с тем лучане, как видно из главного фото, и праздновали - у врача их клуба Антона Цалка родилась дочь.

Виталий Костышин попытался изменить ход событий на поле заменами, "Подолье" снова зажало "Волынь", "крестоносцы" тянули время и играли на отбой. Но победный счет удержали.

После 2 тура "Волынь" поднимается на 4 позицию в лиге, а "Подолье" после первого в сезоне поражения остается на 12-й.

В 3 туре хмельнитчане будут принимать "ВПК-Агро", а "Волынь" поедет в гости в Сумскую область - встретится с "Альянсом" из Липовой Долины.

Первая лига, 2 тур

02.08.2021, 18:30

город Луцк, стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Клим Заброда (Киев)

Волынь (Луцк) - Подолье (Хмельницкий) 1:0

Гол: Богдан Кобзар (58)

Волынь: 42 Недилько Виталий, 6 Войтиховский Максим, 45 Сасовский Максим, 61 Чернов Александр, 34 Климец Александр, 16 Рябов Артур, 8 Чепелюк Александр (4 Владислав Мороз, 90+2), 98 Ляшенко Андрей, 24 Янчук Дмитрий (19 Теслюк Денис, 38), 10 Сад Валерий (9 Богомаз Назарий, 57), 17 Кобзар Богдан (5 Кристин Станислав, 84).

Запасные: 71 Коркодым Арсений, 31 Савченко Владислав, 4 Мороз Владислав, 44 Кузнечиков Владислав, 5 Кристин Станислав, 25 Ольхович Вадим, 19 Теслюк Денис, 9 Богомаз Назарий.

Подолье: 1 Чуваев Олег, 7 Морговский Ян, 14 Воловик Александр, 32 Пернацкий Александр, 22 Корохов Евгений, 8 Липовуз Андрей (15 Цыбульник Александр, 80), 2 Прихна Дмитрий, 70 Мораренко Станислав (11 Коваль Станислав, 65), 19 Островский Денис (6 Костенко Кирилл, 65), 17 Савошко Владимир (29 Жикол Дмитрий, 78), 18 Карпенко Игорь.

Запасные: 23 Кучеренко Евгений, 20 Панасенкова Артем, 15 Цыбульник Александр, 11 Коваль Станислав, 6 Костенко Кирилл, 44 Матвеенко Эдуард, 29 Жикол Дмитрий.