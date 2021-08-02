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Преимущество хмельнитчан, а побеждают "крестоносцы". Волынь – Подолье 1:0. Обзор поединка

Первая лига
(1 голосов)
Преимущество хмельнитчан, а побеждают "крестоносцы". Волынь – Подолье 1:0. Обзор поединка

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Новина українською

Благодаря этой победе луцкая "Волынь" из нижней части турнирной таблицы перемещается в верхнюю - на 4 место.

В следующем туре команда Альберта Шахова сыграет с "Альянсом" (Липовая Долина), а "Подолье" Виталия Костишина - с "ВПК-Агро" (Магдалиновский район).

Первая лига, 2 тур

02.08.2021, 18:30

город Луцк, стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Клим Заброда (Киев)

Волынь (Луцк) - Подолье (Хмельницкий) 1:0

Гол: Богдан Кобзар (58)

Видеообзор матча

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Подолье (Хмельницкий) Виталий Костышин Альберт Шахов
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