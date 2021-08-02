Первая лига
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Преимущество хмельнитчан, а побеждают "крестоносцы". Волынь – Подолье 1:0. Обзор поединка
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Благодаря этой победе луцкая "Волынь" из нижней части турнирной таблицы перемещается в верхнюю - на 4 место.
В следующем туре команда Альберта Шахова сыграет с "Альянсом" (Липовая Долина), а "Подолье" Виталия Костишина - с "ВПК-Агро" (Магдалиновский район).
Первая лига, 2 тур
02.08.2021, 18:30
город Луцк, стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Клим Заброда (Киев)
Гол: Богдан Кобзар (58)
Видеообзор матча
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