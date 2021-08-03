Стало известно, когда состоится перенесенная игра Оболонь - Альянс

Ранее календарный поединок второго тура в Первой лиге между "Оболонью" и "Альянсом" был перенесен.

Как стало известно Meta-ratings.com, право выбора новой даты поединка остается за "Оболонью", которая пошла навстречу "Альянсу" в переносе матча из-за форс-мажорных обстоятельств.

"Пивовары" предложили две даты перенесенного матча: если обе команды 18-го августа в стартовом раунде розыгрыша Кубка Украины проиграют, то их календарный поединок в чемпионате состоится 1-го сентября. В случае, если "Оболонь" и "Альянс" или один из этих клубов продолжат борьбу за почетный приз, то их матч в Первой лиге пройдет 27–го октября.

Напомним, что ранее руководство "Альянса" заявило о желании прекратить деятельность клуба после скандального матча с "Металлистом" в первом туре Первой лиги. Однако позже клуб из Липовой Долины нашел новых инвесторов.