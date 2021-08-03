Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, когда состоится перенесенная игра Оболонь - Альянс
"Пивовары" предложили две даты
Фото: ФК Оболонь
Ранее календарный поединок второго тура в Первой лиге между "Оболонью" и "Альянсом" был перенесен.
Как стало известно Meta-ratings.com, право выбора новой даты поединка остается за "Оболонью", которая пошла навстречу "Альянсу" в переносе матча из-за форс-мажорных обстоятельств.
"Пивовары" предложили две даты перенесенного матча: если обе команды 18-го августа в стартовом раунде розыгрыша Кубка Украины проиграют, то их календарный поединок в чемпионате состоится 1-го сентября. В случае, если "Оболонь" и "Альянс" или один из этих клубов продолжат борьбу за почетный приз, то их матч в Первой лиге пройдет 27–го октября.
Напомним, что ранее руководство "Альянса" заявило о желании прекратить деятельность клуба после скандального матча с "Металлистом" в первом туре Первой лиги. Однако позже клуб из Липовой Долины нашел новых инвесторов.
Популярное сейчас
- Борец Насибов – в финале Олимпиады в Токио!
- Поймали в ночном клубе. Стала известна причина ухода Сикорского из ФК Перемога
- Жан Беленюк вышел в полуфинал Олимпиады 2020
- Ярославский празднует на стадионе. Металлист - Ужгород 3:1
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал