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Стало известно, когда состоится перенесенная игра Оболонь - Альянс

Первая лига
(2 голосов)

"Пивовары" предложили две даты

Стало известно, когда состоится перенесенная игра Оболонь - Альянс

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Ранее календарный поединок второго тура в Первой лиге между "Оболонью" и "Альянсом" был перенесен.

Как стало известно Meta-ratings.com, право выбора новой даты поединка остается за "Оболонью", которая пошла навстречу "Альянсу" в переносе матча из-за форс-мажорных обстоятельств.

"Пивовары" предложили две даты перенесенного матча: если обе команды 18-го августа в стартовом раунде розыгрыша Кубка Украины проиграют, то их календарный поединок в чемпионате состоится 1-го сентября. В случае, если "Оболонь" и "Альянс" или один из этих клубов продолжат борьбу за почетный приз, то их матч в Первой лиге пройдет 27–го октября.

Напомним, что ранее руководство "Альянса" заявило о желании прекратить деятельность клуба после скандального матча с "Металлистом" в первом туре Первой лиги. Однако позже клуб из Липовой Долины нашел новых инвесторов.

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В статье: Оболонь (Киев) Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
Meta-ratings

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