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К отцу в подопечные. Кривбасс арендовал хавбека у Шахтера

Первая лига
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Криворожцы продолжают комплектацию состава на новый сезон

К отцу в подопечные. Кривбасс арендовал хавбека у Шахтера

Фото: ФК Кривбасс

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Хавбек "Шахтера" Клим Приходько продолжит карьеру в "Кривбассе". В составе новой команды 21-летний футболист будет выступать на правах аренды.

Арендное соглашение футболиста рассчитано на один год с правом выкупа.

В минувшем сезоне полузащитник выступал за "Шахтер" U21. На счету Приходько 6 голов в 18 матчах. За первую команду "горняков" еще не дебютировал.

Отметим, что Клим - сын главного тренера "Кривбасса" Геннадия Приходько.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Клим Приходько
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Источник:
ФК Кривбасс

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