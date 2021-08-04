К отцу в подопечные. Кривбасс арендовал хавбека у Шахтера

Хавбек "Шахтера" Клим Приходько продолжит карьеру в "Кривбассе". В составе новой команды 21-летний футболист будет выступать на правах аренды.

Арендное соглашение футболиста рассчитано на один год с правом выкупа.

В минувшем сезоне полузащитник выступал за "Шахтер" U21. На счету Приходько 6 голов в 18 матчах. За первую команду "горняков" еще не дебютировал.

Отметим, что Клим - сын главного тренера "Кривбасса" Геннадия Приходько.