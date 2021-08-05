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Калитвинцеву в помощь. Форвард Зари арендован Полесьем

Первая лига
(2 голосов)

Минувший сезон украинец провел в аренде в "Ингульце"

Калитвинцеву в помощь. Форвард Зари арендован Полесьем

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Нападающий луганской "Зари" Денис Янаков продолжит свою карьеру в составе житомирского "Полесья". Об этом сообщает пресс-служба луганчан.

Арендное соглашение с 22-летним украинцем рассчитано до конца июня 2022 года.

Отметим, что в минувшем сезоне Янаков был арендован "Ингульцем". На счету форварда 3 гола в 12 матчах за команду из Петрово.

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В статье: Заря (Луганск) Полесье (Житомир) Денис Янаков
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (5)
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dagop33
05.08.2021 в 13:08
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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simply_the_best (Львов)
05.08.2021 в 13:03
Лучше нового тренера купите в помощь Калитвинцеву
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andyqd (Сан Хосе)
05.08.2021 в 12:48
Полесье все набирает и наберает новых играков, а игры как не было так и нет
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alex.belogubko (одесса)
05.08.2021 в 11:40
а почему не в ЧО
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WI-FI (Киев)
05.08.2021 в 11:50
16-го динамовца?)
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