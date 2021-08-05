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Калитвинцеву в помощь. Форвард Зари арендован Полесьем
Минувший сезон украинец провел в аренде в "Ингульце"
Фото: ФК Заря Луганск
Нападающий луганской "Зари" Денис Янаков продолжит свою карьеру в составе житомирского "Полесья". Об этом сообщает пресс-служба луганчан.
Арендное соглашение с 22-летним украинцем рассчитано до конца июня 2022 года.
Отметим, что в минувшем сезоне Янаков был арендован "Ингульцем". На счету форварда 3 гола в 12 матчах за команду из Петрово.
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Источник:ФК Заря
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Комментарии (5)
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dagop33
05.08.2021 в 13:08
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simply_the_best (Львов)
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andyqd (Сан Хосе)
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WI-FI (Киев)
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