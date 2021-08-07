Один бразилец Металлиста вернулся после травмы, другой - никак не переселится в Украину

Главный тренер " Металлиста " Александр Кучер рассказал о подготовке к матчу с франковским "Прикарпатьем" (сегодня в 18:30).

Готовимся в плановом режиме. Работаем над тактикой, на тренировках пробовали различные схемы, заготовки. Все здоровы, Маилтон уже вернулся в строй. Все нормально.

Изучали соперника. Уважаем всех, но должны показывать свою игру и быть готовы побеждать.

Будет ли еще усиления? Все уже знают, что к нам присоединится нападающий из Бразилии Пейшоту. Ждем Матеуса, сейчас решаются визовые вопросы для его приезда, - сказал Александр Кучер.