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Один бразилец Металлиста вернулся после травмы, другой - никак не переселится в Украину

Первая лига
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Пешком идет?

Один бразилец Металлиста вернулся после травмы, другой - никак не переселится в Украину

Фото: ФК Металіст/автор невідомий

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Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер рассказал о подготовке к матчу с франковским "Прикарпатьем" (сегодня в 18:30).

Готовимся в плановом режиме. Работаем над тактикой, на тренировках пробовали различные схемы, заготовки. Все здоровы, Маилтон уже вернулся в строй. Все нормально.

Изучали соперника. Уважаем всех, но должны показывать свою игру и быть готовы побеждать.

Будет ли еще усиления? Все уже знают, что к нам присоединится нападающий из Бразилии Пейшоту. Ждем Матеуса, сейчас решаются визовые вопросы для его приезда, - сказал Александр Кучер.

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В статье: Александр Кучер Первая лига Металлист (Харьков) Маилтон Матеус Пейшото
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Источник:
Металіст

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