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Один бразилец Металлиста вернулся после травмы, другой - никак не переселится в Украину
Пешком идет?
Фото: ФК Металіст/автор невідомий
Главный тренер "
Готовимся в плановом режиме. Работаем над тактикой, на тренировках пробовали различные схемы, заготовки. Все здоровы, Маилтон уже вернулся в строй. Все нормально.
Изучали соперника. Уважаем всех, но должны показывать свою игру и быть готовы побеждать.
Будет ли еще усиления? Все уже знают, что к нам присоединится нападающий из Бразилии Пейшоту. Ждем Матеуса, сейчас решаются визовые вопросы для его приезда, - сказал Александр Кучер.
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