  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Оболонь подписала вратаря Ворсклы и хавбека Металлурга
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь подписала вратаря Ворсклы и хавбека Металлурга

Первая лига
(1 голосов)
Оболонь подписала вратаря Ворсклы и хавбека Металлурга

ФК Оболонь

Новина українською

Киевская "Оболонь" с Первой лиги объявила о подписании двух новичков.

Полузащитник Дмитрий Олейник подписал контракт с ФК "Оболонь" сроком до 30 июня 2022 года. Он будет выступать под 99 номером.

Последним местом работы Дмитрия был МФК "Металлург" Запорожье. Играл за клубы: ФК "Шахтер" Донецк, ФК "Олимпик" Донецк, ФК "Полтава", ПФК "Сумы" и НК "Верес" Ровно. Родился 25 февраля 1993 года в г.. Амвросиевка, Донецкая область. Рост 176 см, вес 70 кг.

Читайте такжеУАФ утвердила список стадионов Украины по четырем категориям

Другим новичком стал вратарь Алексей Слуцкий. Он подписал контракт с ФК "Оболонь" сроком до 30 июня 2023 года. Алексей будет выступать под 12 номером.

Последним местом работы Алексея был ФК "Ворскла" Полтава. Слуцкий является воспитанником СДЮСШ "Смена" Киев. Играл за ФК "Динамо" Киев. Родился 2 июня 2002 в г.. Киев. Рост 190 см, вес 80 кг.

Оболонь подписала вратаря Ворсклы и хавбека Металлурга - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Первая лига Оболонь (Киев) Металлург (Запорожье)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...