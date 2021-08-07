Оболонь подписала вратаря Ворсклы и хавбека Металлурга

Киевская " Оболонь " с Первой лиги объявила о подписании двух новичков.

Полузащитник Дмитрий Олейник подписал контракт с ФК "Оболонь" сроком до 30 июня 2022 года. Он будет выступать под 99 номером.

Последним местом работы Дмитрия был МФК "Металлург" Запорожье. Играл за клубы: ФК "Шахтер" Донецк, ФК "Олимпик" Донецк, ФК "Полтава", ПФК "Сумы" и НК "Верес" Ровно. Родился 25 февраля 1993 года в г.. Амвросиевка, Донецкая область. Рост 176 см, вес 70 кг.

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Другим новичком стал вратарь Алексей Слуцкий. Он подписал контракт с ФК "Оболонь" сроком до 30 июня 2023 года. Алексей будет выступать под 12 номером.

Последним местом работы Алексея был ФК "Ворскла" Полтава. Слуцкий является воспитанником СДЮСШ "Смена" Киев. Играл за ФК "Динамо" Киев. Родился 2 июня 2002 в г.. Киев. Рост 190 см, вес 80 кг.