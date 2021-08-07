Калитвинцев благодаря передачам новичка Янакова одерживает первую победу. Кремень - Полесье 0:3

Подопечные Юрия Калитвинцева даже навсегда неудобном для гостей искусственном газоне "Кремень-Арены" начали очень активно. Сразу немало стандартов и один из них принес успех. Наставник сделал штатным их исполнителем арендованного у луганской "Зари" атакующего хавбека Дениса Янакова - с первого же его матча. И игрок отблагодарил: после его навеса мяч прилетел к дальней штанге, а там Влад Шаповал буквально на рубеже вратарской в ​​касание направил круглого ногой в ворота - 0:1.

"Кремень" в атаке вел себя, словно ленивец. Первый удар в створ ворот был нанесен аж на 28 минуте усилиями Билоуса после смещения с левого фланга. А поскольку не играл нападение - трудно приходилось как раз обороне.

Второй гол "Полесье" снова забило с помощью новичка Янакова. Он подал угловой - "Кремень" отбился, тогда сразу вторая подача Дениса на ближнюю штангу и здесь Андрей Гитченко красивым ударом головой под дальнюю штангу отправил мяч в сетку - 0:2.

Второй тайм был за хозяевами. "Кремень" стал больше использовать фланги, главный тренер Игорь Столовицкий провел целый ряд замен, но они сказались только на последних минутах игры.

Юрий Коломоец перехватил мяч, отдал партнеру, тот протянул по правому флангу и вернул Юрию. А он прострелил. Мяч пролетел низом у кипера и защитников, а на дальней штанге Максим Андрущенко завел круглого в ворота - 0:3.

У "Кремня" уже при разгромном счете начали появляться моменты после штрафных. Однажды красиво пробил новичок Виталий Бойко (перешел из "Миная") - вратарь Заури Махарадзе был вынужден перевести мяч над воротами на угловой. В другом епизоде капитан Валерий Курелех пробил в нижний угол - и на этот раз сыграл Махарадзе. Вскоре после розыгрыша углового "Кремень" и вообще попал в перекладину, но забить гол престижа так и не удалось.

Поэтому "Полесье" открывает счет своим голам в этом чемпионате и одерживает первую победу с Юрием Калитвинцевым, а для "Кремень" - ето второе подряд поражение.

Первая лига, 3 тур

07.08.2021, 16:30

город Кременчуг, стадион Кремень-Арена

Арбитр в поле - Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Кремень (Кременчуг) - Полесье (Житомир) 0:3

Голы: Владислав Шаповал (11), Андрей Гитченко (42), Максим Андрущенко (67)

Полесье: 1 Махарадзе Зауре, 17 Сахневич Андрей, 4 Гитченко Андрей, 5 Нестеров Андрей, 11 Шаповал Владислав, 8 Огиря Владислав, 59 Козак Артем, 77 Янаков Денис, 22 Грицук Василий, 78 Чередниченко Илья, 26 Коломоец Юрий.

Запасные: 13 Яшков Антон, 3 Швец Сергей, 12 Акубардия Бадри, 10 Оринчак Богдан, 15 Власюк Андрей, 16 Глагола Александр, 7 Чайковский Игорь, 36 Терехов Артем, 99 Андрущенко Максим, 23 Тимофеев Анатолий.

Кремень: 23 Старченко Денис, 47 Белоусов Денис, 17 Курелех Валерий, 15 Головко Александр, 4 Пилипенко Виктор, 10 Белоус Сергей, 2 Бычков Богдан, 6 Панчишин Орест, 24 Сидоренко Владислав, 22 Аверьянов Максим, 9 Навроцкий Максим.

Запасные: 77 Мирный Виталий, 14 Сидоренко Даниил, 7 Мурашов Евгений, 19 Молько Владислав, 88 Ализаде Тугай, 11 Галоян Симон, 35 Толкач Артем, 18 Бойко Виталий, 20 Галата Денис.