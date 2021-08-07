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Криворожане спасаются... и побеждают на дополнительных минутах. Горняк-Спорт - Кривбасс 1:2

Первая лига
(1 голосов)

Едва спаслись от поражения

Криворожане спасаются... и побеждают на дополнительных минутах. Горняк-Спорт - Кривбасс 1:2

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 3 тур

07.08.2021, 16:30

город Горишние Плавни, стадион "Юность"

Арбитр в поле - Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Кривбасс (Кривой Рог) 1:2

Голы: Юрий Кравчук (42) - Алексей Хобленко (74), Милян Говедарица (90+2)

Горняк-Спорт: 23 Клищук Андрей, 19 Сафиханов Эмин, 5 Кравчук Юрий, 24 Цвиренко Максим, 14 Шинкаренко Дмитрий, 7 Семка Артем, 10 Паламар Руслан, 8 Мильченко Артем, 22 Твердохлиб Егор, 77 Яворский Вадим, 11 Понедельник Андрей

Запасные: 25 Жмурко Роман, 3 Чуев Богдан, 16 Ямполь Ярослав, 20 Посевкин Радион, 9 Романов Сергей, 15 Черныш Денис, 17 Кожевников Александр, 18 Эрнандес Да Сильва Лемос Бруно

Кривбасс: 23 Сарнавский Богдан, 73 Балан Денис, 3 Заименко Владимир, 20 Фатеев Дмитрий, 50 Семенов Дмитрий, 2 Рябов Вячеслав, 5 Пятов Александр, 9 Хобленко Алексей, 27 Дебелко Роман, 11 Татарков Никита, 45 Щедрый Артем

Запасные: 41 Льопка Роман, 31 Черныш Дмитрий, 17 Малиновский Назар, 8 Яровой Игорь, 6 Приходько Клим, 4 Гордиенко Артем, 77 Збунь Алексей, 18 Хорват Александр, 7 Квасов Ярослав, 39 Васин Денис, 99 Говедарица Милян, 30 Гонсалвез Ногера де Соуза Вагнер

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В статье: Первая лига Кривбасс (Кривой Рог) Игорь Жабченко Геннадий Приходько Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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Комментарии (3)
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Барселиниус (землянин)
07.08.2021 в 19:18
Кривбасс снова играл плохо, но победил, как и в случае с Нивой. Многие могут сказать: таа.. там судья наверное, как всегда помог.. Нет, ничего подобного. Как и с Нивой, так и с Горняком судьи Кривбассу не помогали, Кривбасс сам выкрутился. И за три матча у Кривбасса не было ни одного пенальти, тем более левого, шо удивительно, памятуя вторую лигу. Кривбассу пока прёт. Фортуна пока на его стороне. Да здравствует Кривбасс! Кривбасс понад усе!
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wist15 (Киев)
07.08.2021 в 18:35
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Барселиниус (землянин)
07.08.2021 в 19:06
А поподробнее?
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