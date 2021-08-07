Криворожане спасаются... и побеждают на дополнительных минутах. Горняк-Спорт - Кривбасс 1:2

Кривбасс снова играл плохо, но победил, как и в случае с Нивой. Многие могут сказать: таа.. там судья наверное, как всегда помог.. Нет, ничего подобного.Как и с Нивой, так и с Горняком судьи Кривбассу не помогали, Кривбасс сам выкрутился. И за три матча у Кривбасса не было ни одного пенальти, тем более левого, шо удивительно, памятуя вторую лигу.Кривбассу пока прёт. Фортуна пока на его стороне. Да здравствует Кривбасс!Кривбасс понад усе!