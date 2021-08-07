Гендиректор Кривбасса: У нас не такие большие финансы, как у Металлиста или Полесья

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко дал комментарий о том, как ведет переговоры с футболистами:

– Тяжело было приглашать футболистов из УПЛ в первую лигу? Или перспективы и финансовый аспект сыграли свою роль?

– У нас не такие большие финансы, как у того же "Металлиста" или даже "Полесья". Мы реально оцениваем стоимость каждого футболиста. Никому не переплачиваем.

Как-то так получилось, что игроков мы подписывали одного за другим. Потом они уже сами начинали звать кого-то в команду.

Какие-то футболисты у нас дозревают, кто-то сразу просит высокие условия, а я отказываю. Потому что, например, игрок заслуживает другие деньги.

Этот игрок потом перезванивает и говорит, что согласен получать чуть-чуть меньше. Я отказываюсь, обозначаю изначальные рамки и еще раз уточняю, согласен или нет. Если опять нет – еще ждем.

Через неделю игрок сам спрашивает, в силе ли наше предложение и соглашается сотрудничать, – сказал Баенко.