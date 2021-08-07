Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гендиректор Кривбасса: У нас не такие большие финансы, как у Металлиста или Полесья
Функционер рассказал об ограниченных возможностях
Скриншот: ФК Кривбасс
Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко дал комментарий о том, как ведет переговоры с футболистами:
– Тяжело было приглашать футболистов из УПЛ в первую лигу? Или перспективы и финансовый аспект сыграли свою роль?
– У нас не такие большие финансы, как у того же "Металлиста" или даже "Полесья". Мы реально оцениваем стоимость каждого футболиста. Никому не переплачиваем.
Как-то так получилось, что игроков мы подписывали одного за другим. Потом они уже сами начинали звать кого-то в команду.
Какие-то футболисты у нас дозревают, кто-то сразу просит высокие условия, а я отказываю. Потому что, например, игрок заслуживает другие деньги.
Этот игрок потом перезванивает и говорит, что согласен получать чуть-чуть меньше. Я отказываюсь, обозначаю изначальные рамки и еще раз уточняю, согласен или нет. Если опять нет – еще ждем.
Через неделю игрок сам спрашивает, в силе ли наше предложение и соглашается сотрудничать, – сказал Баенко.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. США почти догнали Китай, Украине не хватает золота
- Мороз: Молодые ребята боятся выйти в город, на базе сидят
- Стали известны условия контракта Реброва в сборной Украины
- Калитвинцеву в помощь. Форвард Зари арендован Полесьем
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО