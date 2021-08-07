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Чижевский лишает дончан бремени лидерства. Агробизнес - Краматорск 2:0

Первая лига
(1 голосов)
Чижевский лишает дончан бремени лидерства. Агробизнес - Краматорск 2:0

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 3 тур

07.08.2021, 18:30

город Волочиск, стадион "Юность"

Арбитр в поле - Павел Дубровець (Житомир)

Агробизнес (Волочиск) - Краматорск 2:0

Голы: Руслан Черненко (25), Виталий Груша (64)

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В статье: Первая лига ФК Краматорск Агробизнес (Волочиск) Руслан Черненко
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Комментарии (1)
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ruobosru (воркута)
07.08.2021 в 21:10
Агро интересная команда
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