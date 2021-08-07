Первая лига
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Чижевский лишает дончан бремени лидерства. Агробизнес - Краматорск 2:0
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 3 тур
07.08.2021, 18:30
город Волочиск, стадион "Юность"
Арбитр в поле - Павел Дубровець (Житомир)
Агробизнес (Волочиск) - Краматорск 2:0
Голы: Руслан Черненко (25), Виталий Груша (64)
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07.08.2021 в 21:10
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