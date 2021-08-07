Краматорск выпадает из группы лидеров, Кривбасс спасается, Металлист громит - таблица Первой лиги

Сегодня четырьмя матчами начался 3 тур в Первой лиге. Забито 13 голов, ни один из матчей не завершился вничью. Что интересно, в трех поединках победили гости и лишь в одном - хозяева.

По итогам футбольной субботы "Краматорск" впервые теряет очки и выбывает из тройки лидеров. Теперь без потери очков чемпионате остаются только новички - "Металлист" (Харьков) и "Кривбасс" (Кривой Рог).

Завтра состоится еще 3 матча, а завершится тур в понедельник последним поединком. Все трансляции - на YouTube "Первая лига" и ТК Футбол.