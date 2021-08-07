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Краматорск выпадает из группы лидеров, Кривбасс спасается, Металлист громит - таблица Первой лиги

Первая лига
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(2 голосов)

"Полесье" покидает зону аутсайдеров

Краматорск выпадает из группы лидеров, Кривбасс спасается, Металлист громит - таблица Первой лиги

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Новина українською

Сегодня четырьмя матчами начался 3 тур в Первой лиге. Забито 13 голов, ни один из матчей не завершился вничью. Что интересно, в трех поединках победили гости и лишь в одном - хозяева.

По итогам футбольной субботы "Краматорск" впервые теряет очки и выбывает из тройки лидеров. Теперь без потери очков чемпионате остаются только новички - "Металлист" (Харьков) и "Кривбасс" (Кривой Рог).

Завтра состоится еще 3 матча, а завершится тур в понедельник последним поединком. Все трансляции - на YouTube "Первая лига" и ТК Футбол.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Металлист 3 3 0 0 9-2 +7 9
2 Кривбасс 3 3 0 0 7-2 +5 9
3 ФК Краматорск 3 2 0 1 4-2 +2 6
4 Волынь 2 1 1 0 3-2 +1 4
5 Агробизнес 3 1 1 1 4-5 -1 4
6 Горняк-Спорт 3 1 0 2 3-4 -1 3
7 Нива 2 1 0 1 1-1 0 3
8 Полесье 3 1 0 2 3-3 0 3
9 Олимпик 2 1 0 1 3-4 -1 3
10 Кремень 3 1 0 2 2-5 -3 3
11 Прикарпатье 3 1 0 2 7-6 +1 3
12 ВПК-Агро 2 1 0 1 3-2 +1 3
13 Оболонь 1 0 1 0 0-0 0 1
14 Подолье 2 0 1 1 0-1 -1 1
15 Альянс 1 0 0 1 0-2 -2 0
16 ФК Ужгород 2 0 0 2 1-9 -8 0
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В статье: Первая лига ФК Краматорск Кривбасс (Кривой Рог) Агробизнес (Волочиск) Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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ruobosru (воркута)
07.08.2021 в 21:07
хорошая интрига и в этом розыгрыше первой лиги будет. это радует. и на следующий думаю со второй подтянутся Карпаты и Металлург З как минимум.
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