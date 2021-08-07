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Краматорск выпадает из группы лидеров, Кривбасс спасается, Металлист громит - таблица Первой лиги
"Полесье" покидает зону аутсайдеров
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Сегодня четырьмя матчами начался 3 тур в Первой лиге. Забито 13 голов, ни один из матчей не завершился вничью. Что интересно, в трех поединках победили гости и лишь в одном - хозяева.
Кремень - Полесье 0:3 Горняк-Спорт - Кривбасс 1:2 Прикарпатье - Металлист 1:4 Агробизнес - Краматорск 2:0
По итогам футбольной субботы "Краматорск" впервые теряет очки и выбывает из тройки лидеров. Теперь без потери очков чемпионате остаются только новички - "Металлист" (Харьков) и "Кривбасс" (Кривой Рог).
Завтра состоится еще 3 матча, а завершится тур в понедельник последним поединком. Все трансляции - на YouTube "Первая лига" и ТК Футбол.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Металлист
|3
|3
|0
|0
|9-2
|+7
|9
|2
|Кривбасс
|3
|3
|0
|0
|7-2
|+5
|9
|3
|ФК Краматорск
|3
|2
|0
|1
|4-2
|+2
|6
|4
|Волынь
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|5
|Агробизнес
|3
|1
|1
|1
|4-5
|-1
|4
|6
|Горняк-Спорт
|3
|1
|0
|2
|3-4
|-1
|3
|7
|Нива
|2
|1
|0
|1
|1-1
|0
|3
|8
|Полесье
|3
|1
|0
|2
|3-3
|0
|3
|9
|Олимпик
|2
|1
|0
|1
|3-4
|-1
|3
|10
|Кремень
|3
|1
|0
|2
|2-5
|-3
|3
|11
|Прикарпатье
|3
|1
|0
|2
|7-6
|+1
|3
|12
|ВПК-Агро
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|13
|Оболонь
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|14
|Подолье
|2
|0
|1
|1
|0-1
|-1
|1
|15
|Альянс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|16
|ФК Ужгород
|2
|0
|0
|2
|1-9
|-8
|0
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