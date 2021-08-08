Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три воскресные матчи Первой лиги: Климовский vs Олимпик, Альянс после скандала
Фото: ФК Нива
Вчера состоялось 4 поединка 3-го тура Первой лиги, сегодня будет еще три матча, завтра - завершающий Ужгород - Оболонь.
17:00 Подолье (Хмельницкий) - ВПК-Агро (Шевченковка, Днепропетровская область)
Виталий Костышин и его ребята точно не привыкли проигрывать. Так во Второй лиге, где хмельнитчане взяли первое место. "ВПК-Агро" Александра Грицая точно не будет простым соперником: да, проиграли первый поединок, но во втором победили! И у кого - "Агробизнес" из той же Хмельницкой области. Поэтому интересно - сможет ли "Подолье" отомстить за команду из своего региона, или "ВПК-Агро" продолжит собирать хмельницкие скальпы?
17:00 Альянс (Липовая Долина, Сумская область) - Волынь (Луцк)
"Альянс" умер? "Альянс" жив! Команда "звездных войн" (помните местные альянсы - "повстанцев", "за восстановление республики"?) Якобы лишилась своего инвестора - семьи Демченко, которые разочаровались в честности украинского футбола, а взамен тут же нашла нового, не имеющего отношения к футболу. "Клуб "подарили", - сказал пока действующий президент клуба Сергей Демченко. Больше ничего об этой истории точно не известно.
Матч 2 тура "Альянса" с "Оболонью" был перенесен, на неделе определили его
17:45 Нива (Тернополь) - Олимпик (Донецк)
Наставник "Нивы" Игорь Климовский впервые выйдет в статусе тренера против своей родной команды - "Олимпика" (пусть и очень "рубиконизированного" сегодня). В этом клубе Климовский начал карьеру коуча еще в 2002 году, неоднократно был спасителем в случаях вакантной должности наставника, еще 2021-го был главным тренером команды УПЛ, провел зимний сбор в Турции и ...ушел с должности. А теперь вот встреча в Первой лиге.
"Олимпик" во главе с Сергеем Литовченко в предыдущем туре обыграл "Прикарпатье". На этот раз придется бороться на выезде с желто-зелеными "турами", которые в предыдущем туре изрядно
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