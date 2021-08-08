Удаление и чудо-гол. Прикарпатье - Металлист 1:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча третьего тура Первой лиги. Один из аутсайдеров прошлогоднего розыгрыша второго по силе дивизиона Украины "Прикарпатье" на своем поле принимал лидера прошлогодней Второй лиги "Металлист".

Гости сразу же открыли счет во встрече усилиями двух легионеров, а уже на 15 минуте матча в игру вмешался арбитр, показав красный свет перед игроком прикарпатцев Воробчаком, а затем "Металлист" реализовал пенальти. Полузащитник хозяев Сондей сократил отставание в счете благодаря красивому удару и солнцу, но гости во втором тайме еще дважды поразили ворота Новака.

"Прикарпатье" - "Металлист" 1:4 (0:2)

Голы: Сондей 55 - Жо 12 Балули 16 (пен.), Фомин 62, Банада 85

Удаление: Воробчак 15 (прямая красная)