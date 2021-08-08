Кучер: Металлист - хороший раздражитель для всех в Первой лиге

Главный тренер харьковского "Металлиста" Александр Кучер подытожил матч против "Прикарпатья":

“ — Хорошая игра, интересная получилась. Много борьбы, много нарушений было, стыков. Забили, думаю, закономерные голы. Удаление тоже заслуженное, как я это увидел со своей стороны. В принципе, вся игра проходила под контролем. Полагаю, счет отображает происходившее на поле.

— Три матча сыграла ваша команда, стопроцентный показатель очков. Какие-то впечатления о Первой лиге уже сложились?

— Понимаем, что все команды бьются, большая самоотдача. Вдобавок мы хороший раздражитель для всех, все хотят отобрать очки у нас. Но мы тоже не будем сдаваться, будем включаться в эту борьбу, будем агрессивные и будем бороться.

— Как вам атмосфера на стадионе? Ощущалось ли то, что на трибунах был аншлаг?

— Да, конечно, приятно видеть зрителей на трибунах. Хочется, чтобы на всех матчах присутствовало больше людей, потому что это помогает футболистам, гонит их вперед, получается красочный футбол. Без зрителей это больше напоминает контрольный матч. С болельщиками совсем другие эмоции. Хочется, чтобы они приходили все время и поддерживали свои команды на трибунах. Не важно, домашняя это или выездная игра.

— Что скажете о команде соперника?

— Я не вправе комментировать. Есть тренер, который даст оценку своей команде. Мы играем в свою игру и отталкиваемся только от нее. Удаление? Если команды против нас играют грубо, то, наверно, надо давать карточки. Если не за что, то не надо давать", - сказал Кучер.