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Луцк отзащищался - Липовая Долина недоатаковала. Альянс - Волынь 0:0

Первая лига
(1 голосов)

Скучный матч с моментами у обоих

Луцк отзащищался - Липовая Долина недоатаковала. Альянс - Волынь 0:0

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 3 тур

08.08.2021, 17:00

город Сумы, стадион "Юбилейный"

Арбитр в поле - Игорь Сташук (Чернигов)

Альянс (Липовая Долина) - Волынь (Луцк) 0:0

Альянс: 55 Ефанов Руслан, 33 Пикуль Константин, 44 Адаменко Роман, 94 Герт Андрей, 17 Осадчий Ян, 15 Лебеденко Александр, 9 Пиднебенной Вячеслав, 99 Ярошенко Константин, 22 Шмигельский Богдан, 13 Агапов Николай, 7 Загинайлов Сергей

Запасные: 88 Важинский Ярослав, 37 Зайков Кирилл, 8 Лучик Александр, 10 Карноза Артур, 25 Шарай Станислав, 96 Сидоренко Ярослав, 21 Шпирьонок Артем

Волынь: 42 Недилько Виталий, 6 Войтиховский Максим, 45 Сасовский Максим, 61 Чернов Александр, 26 Мартынюк Александр, 16 Рябов Артур, 8 Чепелюк Александр, 98 Ляшенко Андрей, 34 Климец Александр, 10 Сад Валерий, 17 Кобзарь Богдан

Запасные: 71 Коркодым Арсений, 18 Миронюк Николай, 4 Мороз Владислав, 9 Богомаз Назарий, 5 Кристин Станислав, 24 Янчук Дмитрий, 19 Теслюк Денис

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Альянс (Липовая Долина)
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