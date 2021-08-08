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Благодаря улову голкипера Рыбака дончане спасают ничью. Нива - Олимпик 0:0

Первая лига
(1 голосов)

Ужасно печальный матч, где никто не забивал

Благодаря улову голкипера Рыбака дончане спасают ничью. Нива - Олимпик 0:0

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 3 тур

08.08.2021, 18:00

город Тернополь, стадион имени Романа Шухевича

Арбитр в поле - Евгений Цыбулько (Черкасская область)

Нива (Тернополь) - Олимпик (Донецк) 0:0

Нереализованный пенальти: Игорь Семенина (66, отразил голкипер)

Нива: 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 4 Зинь Андрей, 21 Вовченко Семен, 50 Дворовенко Владислав, 7 Семенина Игорь, 8 Дедух Руслан, 15 Мороз Тарас, 23 Бычек Константин, 88 Процив Максим, 10 Ризнык Андрей.

Запасные: 71 Жупанский Виталий, 11 Гатала Игорь, 99 Малащук Андрей, 18 Кобеля Александр, 77 Мамешев Магомед, 24 Козак Богдан, 65 Васько Артем, 17 Волохатый Роман, 2 Скакун Андрей, 9 Кисленко Сергей, 33 Демчук Максим.

Олимпик: 25 Рыбак Владислав, 24 Дмитренко Владимир, 23 Новиков Вадим, 11 Билый Иван, 97 Карвацкий Андрей, 6 Цурупин Артем, 17 Койдан Вячеслав, 19 Семчук Вадим, 9 Кириенко Игорь, 12 Прядун Максим, 10 Заричнюк Евгений.

Запасные: 31 Прокопенко Вадим, 3 Шевченко Александр, 4 Ходуля Илья, 22 Ульянченко Владислав, 5 Глущук Юрий, 77 Литовченко Максим, 7 Гбамбл Би Нене Жуниор, 98 Калайтан Антон, 14 Яловенко Роман.

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В статье: Олимпик (Донецк) Сергей Литовченко Нива (Тернополь) Игорь Климовский
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Комментарии (3)
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andyqd (Сан Хосе)
08.08.2021 в 20:21
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0
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Bambula1986 (Тернопіль)
08.08.2021 в 19:54
Нива відскочила!
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andyqd (Сан Хосе)
08.08.2021 в 19:45
эх Семенина - кто ж так пенальти то пробивает....
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