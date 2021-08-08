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Благодаря улову голкипера Рыбака дончане спасают ничью. Нива - Олимпик 0:0
Ужасно печальный матч, где никто не забивал
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 3 тур
08.08.2021, 18:00
город Тернополь, стадион имени Романа Шухевича
Арбитр в поле - Евгений Цыбулько (Черкасская область)
Нива (Тернополь) - Олимпик (Донецк) 0:0
Нереализованный пенальти: Игорь Семенина (66, отразил голкипер)
Нива: 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 4 Зинь Андрей, 21 Вовченко Семен, 50 Дворовенко Владислав, 7 Семенина Игорь, 8 Дедух Руслан, 15 Мороз Тарас, 23 Бычек Константин, 88 Процив Максим, 10 Ризнык Андрей.
Запасные: 71 Жупанский Виталий, 11 Гатала Игорь, 99 Малащук Андрей, 18 Кобеля Александр, 77 Мамешев Магомед, 24 Козак Богдан, 65 Васько Артем, 17 Волохатый Роман, 2 Скакун Андрей, 9 Кисленко Сергей, 33 Демчук Максим.
Олимпик: 25 Рыбак Владислав, 24 Дмитренко Владимир, 23 Новиков Вадим, 11 Билый Иван, 97 Карвацкий Андрей, 6 Цурупин Артем, 17 Койдан Вячеслав, 19 Семчук Вадим, 9 Кириенко Игорь, 12 Прядун Максим, 10 Заричнюк Евгений.
Запасные: 31 Прокопенко Вадим, 3 Шевченко Александр, 4 Ходуля Илья, 22 Ульянченко Владислав, 5 Глущук Юрий, 77 Литовченко Максим, 7 Гбамбл Би Нене Жуниор, 98 Калайтан Антон, 14 Яловенко Роман.
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