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Подолье прогрессирует, все остальные отказываются забивать голы. Турнирная таблица Первой лиги

Первая лига
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Дружба без голов побеждает, а болельщики все равно придут на стадион

Подолье прогрессирует, все остальные отказываются забивать голы. Турнирная таблица Первой лиги

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Новина українською

В воскресенье вечером состоялось еще три поединка 3-го тура Первой лиги. И еще одна цифра "3" - столько голов было забито на все матчи.

Благодаря победе "Подолье" поднялось к командам с 4 пунктами в верхней части турнирной таблицы, там же "Нива" и "Олимпик". С 5 пунктами "Волынь".

"Альянс" приобретает первое очко в чемпионате, но у него матч в запасе из-за пропущенного 2 тура. "ВПК-Агро" после феерической победы в прошлом туре над "Агробизнесом" теперь скатывается вниз (команда настроения?).

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Голов могло быть больше, но в матче "Нивы" с олимпийцами Игорь Семенина не реализовал пенальти - отразил голкипер Рыбак.

  • Подолье - ВПК-Агро 3:0
  • Альянс - Волынь 0:0
  • Нива - Олимпик 0:0

Завтра в 17:30 начнется последний матч 3 тура Первой лиги: "Ужгород" - "Оболонь".

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# Команда И В Н П М РМ О
1 Металлист 3 3 0 0 9-2 +7 9
2 Кривбасс 3 3 0 0 7-2 +5 9
3 ФК Краматорск 3 2 0 1 4-2 +2 6
4 Волынь 3 1 2 0 3-2 +1 5
5 Нива 3 1 1 1 1-1 0 4
6 Олимпик 3 1 1 1 3-4 -1 4
7 Подолье 3 1 1 1 3-1 +2 4
8 Агробизнес 3 1 1 1 4-5 -1 4
9 Горняк-Спорт 3 1 0 2 3-4 -1 3
10 Полесье 3 1 0 2 3-3 0 3
11 Кремень 3 1 0 2 2-5 -3 3
12 Прикарпатье 3 1 0 2 7-6 +1 3
13 ВПК-Агро 3 1 0 2 3-5 -2 3
14 Оболонь 1 0 1 0 0-0 0 1
15 Альянс 2 0 1 1 0-2 -2 1
16 ФК Ужгород 2 0 0 2 1-9 -8 0
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В статье: Первая лига Олимпик (Донецк) Подолье (Хмельницкий) ВПК-Агро (Шевченковка) Нива (Тернополь)
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