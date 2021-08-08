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Подолье прогрессирует, все остальные отказываются забивать голы. Турнирная таблица Первой лиги
Дружба без голов побеждает, а болельщики все равно придут на стадион
Скріншот із трансляції ТК Футбол
В воскресенье вечером состоялось еще три поединка 3-го тура Первой лиги. И еще одна цифра "3" - столько голов было забито на все матчи.
Благодаря победе "Подолье" поднялось к командам с 4 пунктами в верхней части турнирной таблицы, там же "Нива" и "Олимпик". С 5 пунктами "Волынь".
"Альянс" приобретает первое очко в чемпионате, но у него матч в запасе из-за пропущенного 2 тура. "ВПК-Агро" после феерической победы в прошлом туре над "Агробизнесом" теперь скатывается вниз (команда настроения?).
Голов могло быть больше, но в матче "Нивы" с олимпийцами Игорь Семенина не реализовал пенальти - отразил голкипер Рыбак.
- Подолье - ВПК-Агро 3:0
- Альянс - Волынь 0:0
- Нива - Олимпик 0:0
Завтра в 17:30 начнется последний матч 3 тура Первой лиги: "Ужгород" - "Оболонь".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Металлист
|3
|3
|0
|0
|9-2
|+7
|9
|2
|Кривбасс
|3
|3
|0
|0
|7-2
|+5
|9
|3
|ФК Краматорск
|3
|2
|0
|1
|4-2
|+2
|6
|4
|Волынь
|3
|1
|2
|0
|3-2
|+1
|5
|5
|Нива
|3
|1
|1
|1
|1-1
|0
|4
|6
|Олимпик
|3
|1
|1
|1
|3-4
|-1
|4
|7
|Подолье
|3
|1
|1
|1
|3-1
|+2
|4
|8
|Агробизнес
|3
|1
|1
|1
|4-5
|-1
|4
|9
|Горняк-Спорт
|3
|1
|0
|2
|3-4
|-1
|3
|10
|Полесье
|3
|1
|0
|2
|3-3
|0
|3
|11
|Кремень
|3
|1
|0
|2
|2-5
|-3
|3
|12
|Прикарпатье
|3
|1
|0
|2
|7-6
|+1
|3
|13
|ВПК-Агро
|3
|1
|0
|2
|3-5
|-2
|3
|14
|Оболонь
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|15
|Альянс
|2
|0
|1
|1
|0-2
|-2
|1
|16
|ФК Ужгород
|2
|0
|0
|2
|1-9
|-8
|0
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