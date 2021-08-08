Подолье прогрессирует, все остальные отказываются забивать голы. Турнирная таблица Первой лиги

В воскресенье вечером состоялось еще три поединка 3-го тура Первой лиги. И еще одна цифра "3" - столько голов было забито на все матчи.

Благодаря победе "Подолье" поднялось к командам с 4 пунктами в верхней части турнирной таблицы, там же "Нива" и "Олимпик". С 5 пунктами "Волынь".

"Альянс" приобретает первое очко в чемпионате, но у него матч в запасе из-за пропущенного 2 тура. "ВПК-Агро" после феерической победы в прошлом туре над "Агробизнесом" теперь скатывается вниз (команда настроения?).

Голов могло быть больше, но в матче "Нивы" с олимпийцами Игорь Семенина не реализовал пенальти - отразил голкипер Рыбак.

Подолье - ВПК-Агро 3:0

Альянс - Волынь 0:0

Нива - Олимпик 0:0

Завтра в 17:30 начнется последний матч 3 тура Первой лиги: "Ужгород" - "Оболонь".