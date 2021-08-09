Последний матч 3 тура Первой лиги: аутсайдер против "пивоваров"

Поединком завершится тур, оставшиеся матчи которого уже сыграли в субботу и воскресенье. А теперь - этот, который можно посмотреть в трансляции канала Футбол 1.

17:30 Ужгород - Оболонь (Киев)

Аутсайдер Первой лиги встретится с киевской "Оболонью", которая пропускала прошлый тур (перенесенный матч с "Альянсом" - за приобретенные билеты на этот поединок болельщикам сейчас как раз возвращают деньги). "Пивовары" сыграли товарищеский поединок с второлиговых Черниговом (2:1) и подписали двух новичков - вратаря Алексея Слуцкого и полузащитника Дмитрия Олийныка.

"Ужгород" в предыдущем туре забил свой первый гол в Первой лиге (пропустил уже 9), но уступил "Металлисту". Есть у клуба хорошая новость - на прошлой неделе власти города Ужгород взялась за реорганизацию управления стадионом "Авангард" и его реконструкцию.