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Калитвинцев: Я бы не согласился, что мы провели хорошую игру

Первая лига
(2 голосов)

Тренер "Полесья" - о победе над "Кремнем"

Калитвинцев: Я бы не согласился, что мы провели хорошую игру

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Главный тренер "Полесье" Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над "Кремнем" (2:0) в матче 3-го тура Первой лиги.

"Я бы не согласился, что мы провели хорошую игру. Если до этого у нас провальный первый тайм и второй был лучше, то на сегодняшний день все было наоборот.

Ребята не хотели проигрывать, они боялись не выиграть. Я спокойно к этому отношусь, но через такие игры в психологическом плане они будут более устойчивы", - отметил Калитвинцев.

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В статье: Юрий Калитвинцев Кремень (Кременчуг) Полесье (Житомир)
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Источник:
ТК Футбол

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