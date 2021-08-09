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Калитвинцев: Я бы не согласился, что мы провели хорошую игру
Тренер "Полесья" - о победе над "Кремнем"
Фото: Footballua.tv
Главный тренер "Полесье" Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над "Кремнем" (2:0) в матче 3-го тура Первой лиги.
"Я бы не согласился, что мы провели хорошую игру. Если до этого у нас провальный первый тайм и второй был лучше, то на сегодняшний день все было наоборот.
Ребята не хотели проигрывать, они боялись не выиграть. Я спокойно к этому отношусь, но через такие игры в психологическом плане они будут более устойчивы", - отметил Калитвинцев.
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Источник:ТК Футбол
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