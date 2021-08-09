Первая лига. Ужгород - Оболонь 0:2. Безыдейное гостеприимство

Новичок Первой лиги ФК " Ужгород " стартовал плохо – 0:6 от "Прикарпатья", 1:3 от "Металлиста". В Харькове была не безнадежная игра, но главным шансом для реабилитации все же выступал домашний поединок против " Оболони ". "Ужгород" играл с азартом, но кризис мысли, кризис идей и низкое индивидуальное мастерство не позволили зацепиться даже за ничью.

В течение первой половины первого тайма была разведка, во время которой "Ужгород" так и не нашел путей к чужим воротам. А "Оболонь" пробила дважды. Дальний удар Мединского не нес серьезной угрозы, а вот из гущи футболистов из пределов штрафной площади игрок "Оболони" претендовал на успех.

Только после этого немного оклемался "Ужгород" – удар Пыняшко, попытка Пуканыча убежать в контратаку. Но забила именно "Оболонь": позиционная атака, удар из центральной зоны со средней дистанции от Алексея Лобова – и 0:1.

"Ужгород" разозлился после пропущенного. Атак стало больше, но завершение хромало на обе ноги. То удар Пыняшко заблокируют, то передача Пуканыча пойдет в никуда. А Стефан Федак часто медлил: передерживал мяч и делал лишние движения. Поэтому на перерыв хозяева ушли в статусе догоняющих.

Во втором тайме ничего существенно не изменилось. "Оболонь" не нагнетала, а "Ужгород" не мог преодолеть организованную защиту. Хомченко бил виртуозно, но слишком слабо, Пыняшко стрелял с острого угла, поэтому голкипер киевлян справился с задачей. Но как-то азарт сошел на нет. И в середине тайма уже "Оболонь" атаковала с претензиями на гол: если бы попал своим ударом Артур Мурза – было бы туго. Низом стрелял Щебетун, но тоже неточно. "Ужгород" не отвечал.

В таких условиях даже удача отвернулась от хозяев: на 80-й минуте была атака, но удар, подправленный рикошетом, не стал результативным. "Оболонь" пользовалась своим умением держать мяч, забирала большинство подборов, не допускала невынужденных ошибок. Поэтому логично довела матч до победы, попутно организовав контратаку и на второй гол – Батальский забивал почти без преград. Третье подряд поражение "Ужгорода".

Закарпатцы на турнирном дне. Перестроиться из Второй лиги на Первую пока не получается.

Первая лига, 3 тур

09.08.2021, 17:30

город Ужгород, стадион "Авангард"

Ужгород - Оболонь (Киев) 0:2

Голы: Алексей Лобов (27), Александр Батальский (90+2)

"Ужгород": Ющишин Вадим, Шкиндер Владислав, Чушенко Владислав, Савошко Александр, Сартина Дмитрий (Ференцик Вадим 85), Вискребенцев Андрей (Чонка Юрий 51), Ряшко Виктор, Пуканич Адриан (Дуран Владимир 62), Федак Стефан (Мердеев Вадим 46), Пыняшко Василий, Хомченко Виктор (Тищук Павел 65)

"Оболонь": Литвиненко Василий, Осман Александр, Бородай Олег, Лукьянчук Павел, Майданевич Алексей, Лобов Алексей (Батальский Александр 76), Матяж Иван, Суханов Сергей (Безуглый Никита 82), Слободян Олег (Мурза Артур 61), Мединский Игорь (Савченко Алексей 70), Черний Константин (Щебетун Алексей 59)

Предупреждения: Федак Стефан 22, Тищук Павел 73, Дуран Владимир 82 - Матяж Иван 30