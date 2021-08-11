Стало известно, сколько заработают клубы Первой лиги на продаже телеправ каналам Футбол

Телеканалы "Футбол" и ПФЛ заключили 3-летний контракт на 15 миллионов гривен. Об этом сообщает журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

За первый год клубы Первой лиги получат 4 миллиона гривен, за второй — 5 миллионов, третий — 6 миллионов.

40 процентов суммы делится поровну между всеми клубами, еще 40 процентов — в зависимости от итогового места в турнирной таблице, последние 20 процентов — в зависимости от того, сколько матчей клуба транслировалось на телеканалах "Футбол".

Клубы не выбирают даты и время проведения матчей, их устанавливают сами телеканалы, которые полностью организовывают трансляции и платят за них.

Сами клубы отвечают только за предоставление каналам доступа к интернету.