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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, сколько заработают клубы Первой лиги на продаже телеправ каналам Футбол

Первая лига
(2 голосов)

Телеканалы "Футбол" и ПФЛ заключили 3-летний контракт

Стало известно, сколько заработают клубы Первой лиги на продаже телеправ каналам Футбол

Фото: mediasat.info

Новина українською

Телеканалы "Футбол" и ПФЛ заключили 3-летний контракт на 15 миллионов гривен. Об этом сообщает журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

За первый год клубы Первой лиги получат 4 миллиона гривен, за второй — 5 миллионов, третий — 6 миллионов.

40 процентов суммы делится поровну между всеми клубами, еще 40 процентов — в зависимости от итогового места в турнирной таблице, последние 20 процентов — в зависимости от того, сколько матчей клуба транслировалось на телеканалах "Футбол".

Клубы не выбирают даты и время проведения матчей, их устанавливают сами телеканалы, которые полностью организовывают трансляции и платят за них.

Сами клубы отвечают только за предоставление каналам доступа к интернету.

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В статье: Телеканал Футбол1/2/3
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Усе буде добре (Київ)
11.08.2021 в 13:44
Замість топчемпіонатів перша ліга...Прийшла пора послати Футболи?
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