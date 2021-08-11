Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, сколько заработают клубы Первой лиги на продаже телеправ каналам Футбол
Телеканалы "Футбол" и ПФЛ заключили 3-летний контракт
Фото: mediasat.info
Телеканалы "Футбол" и ПФЛ заключили 3-летний контракт на 15 миллионов гривен. Об этом сообщает журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.
За первый год клубы Первой лиги получат 4 миллиона гривен, за второй — 5 миллионов, третий — 6 миллионов.
40 процентов суммы делится поровну между всеми клубами, еще 40 процентов — в зависимости от итогового места в турнирной таблице, последние 20 процентов — в зависимости от того, сколько матчей клуба транслировалось на телеканалах "Футбол".
Клубы не выбирают даты и время проведения матчей, их устанавливают сами телеканалы, которые полностью организовывают трансляции и платят за них.
Сами клубы отвечают только за предоставление каналам доступа к интернету.
Популярное сейчас
- Вацко: Смеялись, что Селезнев только с пенальти в Колосе забивал, а получается, что кроме него никто не умеет
- Три бутылки пива от Месси. Пятов рассказал, что собирается сделать с уникальным подарком от Лео
- Матвиенко: Кайфуем от новой тактики Шахтера
- Один бразилец Металлиста вернулся после травмы, другой - никак не переселится в Украину
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО