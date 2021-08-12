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Металлист подписал экс-игрока Мариуполя и анонсировал приезд бразильского форварда

Первая лига
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Харьковчане продолжают усиливать состав

Металлист подписал экс-игрока Мариуполя и анонсировал приезд бразильского форварда

Фото: metalist.ua

Новина українською

Сегодня,12 августа, в Харьков прилетит бразильский новичок "Металлиста" Матеус Пейшото, сообщает официальный сайт клуба.

Рейс прибывает в 20.25.

Отметим, что 25-летний нападающий перешел в "Металлист" из клуба "Ред Булл Брагантино". В последнее время форвард выступал на правах аренды за "Жувентуде", где в 12 матчах забил 7 мячей. Является лучшим бомбардиром нынешнего сезона бразильской Серии А.

Также пресс-служба харьковчан сообщает, что новичком харьковчан стал Сергей Горбунов. Последним клубом 27-летнего футболиста был "Мариуполь", за который он выступал с 2016 года. В прошлом сезоне Сергей провел 24 матча, забил один гол и выполнил 4 ассиста.

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В статье: Сергей Горбунов Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
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Источник:
ФК Металлист

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