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Металлист подписал экс-игрока Мариуполя и анонсировал приезд бразильского форварда
Харьковчане продолжают усиливать состав
Фото: metalist.ua
Сегодня,12 августа, в Харьков прилетит бразильский новичок "Металлиста" Матеус Пейшото, сообщает официальный сайт клуба.
Рейс прибывает в 20.25.
Отметим, что 25-летний нападающий перешел в "Металлист" из клуба "Ред Булл Брагантино". В последнее время форвард выступал на правах аренды за "Жувентуде", где в 12 матчах забил 7 мячей. Является лучшим бомбардиром нынешнего сезона бразильской Серии А.
Также пресс-служба харьковчан сообщает, что новичком харьковчан стал Сергей Горбунов. Последним клубом 27-летнего футболиста был "Мариуполь", за который он выступал с 2016 года. В прошлом сезоне Сергей провел 24 матча, забил один гол и выполнил 4 ассиста.
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