Металлист подписал экс-игрока Мариуполя и анонсировал приезд бразильского форварда

Сегодня,12 августа, в Харьков прилетит бразильский новичок "Металлиста" Матеус Пейшото, сообщает официальный сайт клуба.

Рейс прибывает в 20.25.

Отметим, что 25-летний нападающий перешел в "Металлист" из клуба "Ред Булл Брагантино". В последнее время форвард выступал на правах аренды за "Жувентуде", где в 12 матчах забил 7 мячей. Является лучшим бомбардиром нынешнего сезона бразильской Серии А.

Также пресс-служба харьковчан сообщает, что новичком харьковчан стал Сергей Горбунов. Последним клубом 27-летнего футболиста был "Мариуполь", за который он выступал с 2016 года. В прошлом сезоне Сергей провел 24 матча, забил один гол и выполнил 4 ассиста.