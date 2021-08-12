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Заури Махарадзе: Мы каждую игру хотим выиграть и радовать болельщиков победами

Первая лига
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Вратарь поделился ожиданиями от предстоящего матча

Заури Махарадзе: Мы каждую игру хотим выиграть и радовать болельщиков победами

Новина українською

Голкипер житомирского "Полесья" Заури Махарадзе поделился ожиданиями от матча 4-го тура Первой лиги Украины против "Агробизнеса".

"Мы каждую игру хотим выиграть. Ответственность была и остается. Будем стараться так и дальше продолжать.

Конечно, мы хотим видеть полный стадион, потому что это всегда приятно. Это совсем другой футбол. Мы играем для болельщиков. Уверен, что мы будем радовать их победами", - сказал Махарадзе.

Напомним, что матч "Полесье" – "Агробизнес" состоится в пятницу, 13 августа.

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В статье: Заури Махарадзе Полесье (Житомир)
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