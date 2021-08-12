Заури Махарадзе: Мы каждую игру хотим выиграть и радовать болельщиков победами

Голкипер житомирского "Полесья" Заури Махарадзе поделился ожиданиями от матча 4-го тура Первой лиги Украины против "Агробизнеса".

"Мы каждую игру хотим выиграть. Ответственность была и остается. Будем стараться так и дальше продолжать.

Конечно, мы хотим видеть полный стадион, потому что это всегда приятно. Это совсем другой футбол. Мы играем для болельщиков. Уверен, что мы будем радовать их победами", - сказал Махарадзе.

Напомним, что матч "Полесье" – "Агробизнес" состоится в пятницу, 13 августа.