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Заури Махарадзе: Мы каждую игру хотим выиграть и радовать болельщиков победами
Вратарь поделился ожиданиями от предстоящего матча
Голкипер житомирского "Полесья" Заури Махарадзе поделился ожиданиями от матча 4-го тура Первой лиги Украины против "Агробизнеса".
"Мы каждую игру хотим выиграть. Ответственность была и остается. Будем стараться так и дальше продолжать.
Конечно, мы хотим видеть полный стадион, потому что это всегда приятно. Это совсем другой футбол. Мы играем для болельщиков. Уверен, что мы будем радовать их победами", - сказал Махарадзе.
Напомним, что матч "Полесье" – "Агробизнес" состоится в пятницу, 13 августа.
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