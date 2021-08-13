Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Что в пятницу смотреть в Первой лиге: Чижевский против Калитвинцева-старшего, Зубков vs Воловик
Кадровые изменения в Ужгороде
Газета Є
Сегодня начинается 4 тур Первой лиги. В отличие от предыдущих трех, когда матчи проходили в течение 3 дней, на этот раз тур будет двухдневным. Поэтому завтра состоится еще 5 поединков.
Напомним, что с начала этого сезона единственным транслятором поединков лиги стал ТК Футбол. Большинство матчей показывает на собственном YouTube-канале "Первая лига", еще по одному поединку на телеканалах Футбол 1 или Футбол 2.
16:30 Краматорск - Подолье
Трансляция - YouTube "Первая лига"
Хмельницкий новичок Первой лиги отправляется к одной из самых опытных команд этого чемпионата. Именно краматорцы - фаворит матча. До недавнего времени "желто-зеленые" были среди лидеров - если бы не ...поражение в последнем матче. "Подолье" было среди аутсайдеров и вот ...победа в последнем поединке. Хорошее настроение у обоих. Интересным будет заочное противостояние двух лидеров-защитников команд Руслана Зубкова из "Краматорска" и Александра Воловика из "Подолья".
17:30 Полесье - Агробизнес
Трансляция - YouTube "Первая лига"
А теперь, после (наконец!) получение первой победы, "Полесье" будет сдавать настоящий экзамен: а) дома перед своими болельщиками б) оппонентом выступает очень крепкая команда Чижевского в) все увидели, что хавбек-новичок Денис Янаков своими передачами может сделать игру. Поэтому экзамен - один из самых сложных в чемпионате.
Пока обе команды далеки от стабильности и борьбы за выход в УПЛ. Соответственно, матч станет испытанием и по этому фактору. Команды соседствуют в турнирной таблице и географически как области. Вот только Житомирщина - севернее, то есть сверху. А будет ли сверху для "Полесья" и результат матча - посмотрим.
18:30 Волынь - Ужгород
Трансляция - Футбол 1
Встреча двух западноукраинских команд, но совершенно разных по статусу. Хозяева пусть в неопределенном состоянии с большим количеством молодежи и все же - фавориты. Ужгородцы проиграли все предыдущие матчи и даже не сумели хотя бы ничьей поздравить своего наставника Михаила Иваницу с Днем рождения (8 августа).
Накануне игры "Ужгород" объявил о кадровых изменениях: клуб прекратил сотрудничество с Юрием Ченкой, который здесь провел полтора года, зато подписали Владислава Чушенко - он уже провел матч с "Оболонью".
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