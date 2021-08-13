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Оболонь прошла второй этап вакцинации от COVID-19
Футболистов и персонал клуба вакцинировали на стадионе
Фото: ФК Оболонь
Киевская "Оболонь" из Первой лиги прошла второй этап вакцинации от коронавируса.
"Футболистов и персонал "Оболони" вакцинировали Pfizer на стадионе "Оболонь Арена" через три недели после первого этапа.
Отныне "бело-зеленые" не будут проходить обязательные ПЦР-тесты на наличие COVID-19 каждые 14 дней согласно утвержденного медицинского протокола", – сообщает пресс-служба киевского клуба.
Отметим, что после 3-х туров "Оболонь" в турнирной таблице Первой лиги находится на 6-м месте, в активе клуба 4 балла.
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