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Оболонь прошла второй этап вакцинации от COVID-19

Первая лига
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Футболистов и персонал клуба вакцинировали на стадионе

Оболонь прошла второй этап вакцинации от COVID-19

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Киевская "Оболонь" из Первой лиги прошла второй этап вакцинации от коронавируса.

"Футболистов и персонал "Оболони" вакцинировали Pfizer на стадионе "Оболонь Арена" через три недели после первого этапа.

Отныне "бело-зеленые" не будут проходить обязательные ПЦР-тесты на наличие COVID-19 каждые 14 дней согласно утвержденного медицинского протокола", – сообщает пресс-служба киевского клуба.

Отметим, что после 3-х туров "Оболонь" в турнирной таблице Первой лиги находится на 6-м месте, в активе клуба 4 балла.

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В статье: Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь

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