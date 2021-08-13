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Игрокам Альянса еще не представили нового президента клуба

Первая лига
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Пока нет точной даты прихода нового руководства

Игрокам Альянса еще не представили нового президента клуба

Фото: ФК Альянс

Новина українською

Как сообщает Meta-ratings, футболистам "Альянса" до сих пор не представили имя нового президента клуба.

По информации источника, пока нет точной даты прихода нового руководства. Игрокам сообщили, что на днях расскажут подробности сложившейся ситуации.

Ранее "Альянс", после игры 1-го тура против "Металлиста" (0:2), был готов прекратить существование. Но позже клуб Первой лиги решил продолжить выступления на профессиональном уровне, но уже с новыми инвесторами.

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В статье: Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
Meta-ratings

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