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Игрокам Альянса еще не представили нового президента клуба
Пока нет точной даты прихода нового руководства
Фото: ФК Альянс
Как сообщает Meta-ratings, футболистам "Альянса" до сих пор не представили имя нового президента клуба.
По информации источника, пока нет точной даты прихода нового руководства. Игрокам сообщили, что на днях расскажут подробности сложившейся ситуации.
Ранее "Альянс", после игры 1-го тура против "Металлиста" (0:2), был готов прекратить существование. Но позже клуб Первой лиги решил продолжить выступления на профессиональном уровне, но уже с новыми инвесторами.
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