  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист подписал контракт с бразильским форвардом
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист подписал контракт с бразильским форвардом

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Детали контракта пока неизвестны

Металлист подписал контракт с бразильским форвардом

Фото: Укринформ

Новина українською

"Металлист" представил бразильского форварда Матеуса Пейшото. Игрок уже провел первую тренировку с командой. За харьковчан Матеус будет выступать под 11-м номером.

Пейшото перешел в "Металлист" из клуба "Ред Булл Брагантино". В его активе 7 голов в 12 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2021 в 18:00
лучше бы купили какого-нибудь ничегонепейалграбомстанешь!
Ответить
0
-1
avatar
El_Matador_73 (Одесса)
13.08.2021 в 17:38
С такой фамилией приживется у нас однозначно)
Ответить
+2
-1
Arni-86 (Одесса)
13.08.2021 в 18:11
Главное что б не спился)
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2021 в 18:20
главное, чтобы не шастал с бухалом))
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...