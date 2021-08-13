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Металлист подписал контракт с бразильским форвардом
Детали контракта пока неизвестны
Фото: Укринформ
"Металлист" представил бразильского форварда Матеуса Пейшото. Игрок уже провел первую тренировку с командой. За харьковчан Матеус будет выступать под 11-м номером.
Пейшото перешел в "Металлист" из клуба "Ред Булл Брагантино". В его активе 7 голов в 12 матчах.
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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2021 в 18:00
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El_Matador_73 (Одесса)
13.08.2021 в 17:38
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Arni-86 (Одесса)
13.08.2021 в 18:11
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2021 в 18:20
+1
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