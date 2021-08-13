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Команда Городова в сложном бою с Хмельницким выгрызает 3 очка. Краматорск - Подолье 2:1

Первая лига
(2 голосов)
Команда Городова в сложном бою с Хмельницким выгрызает 3 очка. Краматорск - Подолье 2:1

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 4 тур

13.08.2021, 16:30

город Краматорск, стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Ярослав Песоцкий (Сумы)

Краматорск - Подолье (Хмельницкий) 2:1

Голы: Арсентий Дорошенко (9), Владимир Коробка (58) - Денис Островский (39)

Удаление: Панасенков (86)

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В статье: Первая лига ФК Краматорск Подолье (Хмельницкий)
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