Первая лига
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Команда Городова в сложном бою с Хмельницким выгрызает 3 очка. Краматорск - Подолье 2:1
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Первая лига, 4 тур
13.08.2021, 16:30
город Краматорск, стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Ярослав Песоцкий (Сумы)
Краматорск - Подолье (Хмельницкий) 2:1
Голы: Арсентий Дорошенко (9), Владимир Коробка (58) - Денис Островский (39)
Удаление: Панасенков (86)
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