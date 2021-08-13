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Войтиховский – неудачник, Войтиховский – герой! Волынь - Ужгород 1:1

Первая лига
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"Крестоносцы" спасаются, но дарят первое очко закарпатцам

Войтиховский – неудачник, Войтиховский – герой! Волынь - Ужгород 1:1

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 4 тур

13.08.2021, 18:30

город Луцк, стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Олег Когут (Тернополь)

Волынь (Луцк) - Ужгород 1:1

Голы: Максим Войтиховский (90+1) - Адриан Пуканыч (52)

Нереализованный пенальти: Максим Войтиховский (78 - перекладина)

Предупреждения: Мартынюк (53), Теслюк (85) - Шкиндер (34), Мердеев (55), Чушенко (75), Ющишин (76)

Волынь: 42 Недилько Виталий, 6 Войтиховький Максим, 45 Сасовский Максим, 61 Чернов Александр, 26 Мартынюк Александр, 16 Рябов Артур, 8 Чепелюк Александр (Дмитрий Янчук 72), 98 Ляшенко Андрей, 34 Климец Александр (Владислав Мороз, 84), 10 Сад Валерий (Теслюк Денис, 56), 17 Кобзар Богдан (Богомаз Назарий, 66)

Запасные: 71 Коркодым Арсений, 31 Савченко Владислав, 9 Богомаз Назарий, 11 Кристин Владислав, 5 Кристин Станислав, 44 Кузнечиков Владислав, 18 Миронюк Николай, 4 Мороз Владислав, 25 Ольхович Вадим, 19 Теслюк Денис, 24 Янчук Дмитрий.

Ужгород: 1 Ющишин Вадим, 21 Савошко Александр, 23 Шкиндер Владислав, 69 Сартина Дмитрий (???), 27 Чушенко Владислав, 7 Ряшко Виктор, 15 Пуканыч Адриан, 11 Мердеев Вадим (Стефан Федак, 57), 20 Пиняшко Василий, 10 Тищук Павел (Ференцик Вадим, 63), 99 Хомченко Виктор (Андрей Выскребенцев, 71)

Запасные: 12 Славик Юрий, 8 Дуран Владимир, 19 Ференцик Вадим, 13 Федак Стефан, 6 Выскребенцев Андрей, 17 Сич Алексей, 30 Кобеляш Александр

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Михаил Иваница ФК Ужгород Альберт Шахов Максим Войтиховский
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