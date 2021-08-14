Первая лига
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Криворожане забивают с сомнительного штрафного, но громят "камней". Кривбасс - Кремень 4:1
Впервые в основе вышел сын наставника "Кривбасса"
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 4 тур
14.08.2021, 15:30
город Кривой Рог, стадион Горняк
Арбитр в поле - Геннадий Серпутько (Одесса)
Кривбасс (Кривой Рог) - Кремень (Кременчуг) 4:1
Голы: Алексей Хобленко (9, 85), Роман Дебелко (30), Иван Зотько (54) - Денис Галата (21)
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