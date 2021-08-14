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Криворожане забивают с сомнительного штрафного, но громят "камней". Кривбасс - Кремень 4:1

Первая лига
(1 голосов)

Впервые в основе вышел сын наставника "Кривбасса"

Криворожане забивают с сомнительного штрафного, но громят "камней". Кривбасс - Кремень 4:1

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 4 тур

14.08.2021, 15:30

город Кривой Рог, стадион Горняк

Арбитр в поле - Геннадий Серпутько (Одесса)

Кривбасс (Кривой Рог) - Кремень (Кременчуг) 4:1

Голы: Алексей Хобленко (9, 85), Роман Дебелко (30), Иван Зотько (54) - Денис Галата (21)

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко Кремень (Кременчуг) Геннадий Приходько Роман Дебелко Игорь Столовицкий Иван Зотько Денис Галата
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