"Пенальти-команда" из Харькова: 4 матча - столько же 11-метровых. Олимпик - Металлист 1:2

Именно этот автор, если посмотреть его заголовки связанные с играми "Металлиста" ранее - делает такие вещи сознательно и будет делать дальше, поскольку "из штанов выпрыгивает " по любому поводу "черкануть" именно на тему Харькова. Думаю, это не заслуживает внимания, он весь в себе - пусть медитирует дальше.