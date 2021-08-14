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"Пенальти-команда" из Харькова: 4 матча - столько же 11-метровых. Олимпик - Металлист 1:2

Первая лига
(1 голосов)
"Пенальти-команда" из Харькова: 4 матча - столько же 11-метровых. Олимпик - Металлист 1:2

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчет о матче позже

Первая лига, 4 тур

14.08.2021, 17:30

город Киев, НТК имени Банникова

Судья в поле - Виктор Копиевский

Олимпик (Донецк) - Металлист (Харьков) 1:2

Голы: Максим Прядун (76) - Брайан Риаскос (22, 81 - пенальти)

Незабитый пенальти Металлист - Балули (41)

Удаление: "Металлист" - Евгений Рязанцев (90+3)

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В статье: Первая лига Олимпик (Донецк) Металлист (Харьков)
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Комментарии (11)
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Lotto (Харьков)
14.08.2021 в 20:03
Не ну первый спорный весьма, даже не жалко что не забили. А второй 100% по делу. А автор провокатор!
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
14.08.2021 в 20:02
А Кривбасс пока побеждает без пенальти.
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0
0
kukarekin (Одесса)
14.08.2021 в 20:00
Олигархические деньги. Точка.
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+1
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
14.08.2021 в 19:59
Ой.. Металлисту дали 2 пенальти благодаря одному из которых он победил? Как неожиданно...
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
14.08.2021 в 20:01
Не, ну там второй чистый, базара нет.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
14.08.2021 в 19:56
Харьковский "Пеналлист" таки победил. Второй пеналь чистый. Первый.. ну такое..
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+2
-1
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Alexpri (Харьков)
14.08.2021 в 19:55
Этим заголовком автор провоцирует негативное обсуждение всё той-же команды.
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+1
-3
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ua_rem (Харків)
14.08.2021 в 20:03
Именно этот автор, если посмотреть его заголовки связанные с играми "Металлиста" ранее - делает такие вещи сознательно и будет делать дальше, поскольку "из штанов выпрыгивает " по любому поводу "черкануть" именно на тему Харькова. Думаю, это не заслуживает внимания, он весь в себе - пусть медитирует дальше.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
14.08.2021 в 20:09
Та он и на Кривбасс неровно дышит. Прочти заголовок и подзаголовок про матч Кривбасса. Сомнительны штрафной... сынок тренера на поле... Короче, тарас...
0
0
vladislav (Харьков)
14.08.2021 в 19:51
Прекрасно ! Это говорит о мощи атак Металлиста и беспомощности защиты соперников. Все пенальти по делу, ни одного левака.
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+3
-4
Kristo (Львов)
14.08.2021 в 19:47
Кто то удивлен?
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+4
-1


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