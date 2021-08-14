Первая лига
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"Пенальти-команда" из Харькова: 4 матча - столько же 11-метровых. Олимпик - Металлист 1:2
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 4 тур
14.08.2021, 17:30
город Киев, НТК имени Банникова
Судья в поле - Виктор Копиевский
Олимпик (Донецк) - Металлист (Харьков) 1:2
Голы: Максим Прядун (76) - Брайан Риаскос (22, 81 - пенальти)
Незабитый пенальти Металлист - Балули (41)
Удаление: "Металлист" - Евгений Рязанцев (90+3)
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Комментарии (11)
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Lotto (Харьков)
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Барселиниус (землянин)
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kukarekin (Одесса)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
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Барселиниус (землянин)
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Alexpri (Харьков)
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ua_rem (Харків)
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vladislav (Харьков)
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