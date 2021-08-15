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Шаткая победа при тотальном преимуществе. Олимпик - Металлист 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Олимпик - Металлист, Первая лига, 14.08.2021
фото - ФК Металіст
Вашему вниманию видео обзор матча Олимпик - Металлист, которые встречались в четвертом туре Первой лиги. Харьковчане забили быстрый мяч, могли многократно увеличить свое преимущество, зато пропустили в середине второго тайма. Впрочем, команде Кучера таки удалось вырвать победу, реализовав пенальти за игру рукой.
Первая лига, 4 тур
Олимпик (Донецк) – Металлист (Харьков) 1:2
Голы: Максим Прядун (76) - Браян Риаскос (22, 81 – пенальти)
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