  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Шаткая победа при тотальном преимуществе. Олимпик - Металлист 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаткая победа при тотальном преимуществе. Олимпик - Металлист 1:2. Видео голов и обзор матча

Первая лига
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Олимпик - Металлист, Первая лига, 14.08.2021

Шаткая победа при тотальном преимуществе. Олимпик - Металлист 1:2. Видео голов и обзор матча

фото - ФК Металіст

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Олимпик - Металлист, которые встречались в четвертом туре Первой лиги. Харьковчане забили быстрый мяч, могли многократно увеличить свое преимущество, зато пропустили в середине второго тайма. Впрочем, команде Кучера таки удалось вырвать победу, реализовав пенальти за игру рукой.

Первая лига, 4 тур
Олимпик (Донецк) – Металлист (Харьков) 1:2
Голы: Максим Прядун (76) - Браян Риаскос (22, 81 – пенальти)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Металлист (Харьков) Брайан Риаскос
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...