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Ярославский о переходе Пейшото: Я говорил, что будет обалденный трансфер. Мы на этом не останавливаемся

Первая лига
(1 голосов)

Это еще не конец

Ярославский о переходе Пейшото: Я говорил, что будет обалденный трансфер. Мы на этом не останавливаемся

Новина українською

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский прокомментировал трансфер очередного летнего новичка команды Матеуса Пейшото:

"Я говорил, что будет обалденный трансфер. Мы долго работали над этим трансфером. Я считаю, что он достоин “Металлиста”. Но хочу сказать, что мы на этом не останавливаемся. Наверняка будут еще трансферы. Мы подготовимся достойно к чемпионату.

Можно сделать хорошую инфраструктуру, прекрасный стадион, базу. Но если не будет команды, не будет “шпилеров”, этих артистов... Люди идут на кого? На артиста. Если есть классный артист в труппе или команде, то будет аншлаг. Должен был тот, кто приносит радость своим пением или игрой.

Мы стараемся искать тех футболистов, которые будут приносить радость и удовольствие и нам, и болельщикам, и всему футболу", - сказал Ярославский.

Напомним, что переход 25-летнего Пейшото обошелся "Металлисту" в 150 тыс евро. В текущем сезоне бразильской Серии А на его счету семь голов в 12 матчах - он сейчас является одним из лучших бомбардиров чемпионата.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (6)
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football_soccer (Украина)
15.08.2021 в 11:54
короче, еще одна сборная будет Южной Америки у нас в УПЛ
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0
0
royalstas (Вінниця)
15.08.2021 в 11:23
Там Фомін уже напрягся) Дідусь і так на заміни виходив а зараз і тих не буде...
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0
0
sawyer1936
15.08.2021 в 11:21
а в первой лиге же лимит 3 легионера вроде, а уже с десяток купили
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0
-2
royalstas (Вінниця)
15.08.2021 в 11:24
та ні було 2 наче купили ще 3.
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0
0
Rosanero (palermo)
15.08.2021 в 11:12
Плагіат повний, ці слова про театер та артистів говорив великий ЛОБОНОВСЬКИЙ.
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avatar
Цап-царап (Харків)
15.08.2021 в 11:52
А до Лобановского кто...
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0
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