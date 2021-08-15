Ярославский о переходе Пейшото: Я говорил, что будет обалденный трансфер. Мы на этом не останавливаемся

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский прокомментировал трансфер очередного летнего новичка команды Матеуса Пейшото:

"Я говорил, что будет обалденный трансфер. Мы долго работали над этим трансфером. Я считаю, что он достоин “Металлиста”. Но хочу сказать, что мы на этом не останавливаемся. Наверняка будут еще трансферы. Мы подготовимся достойно к чемпионату.

Можно сделать хорошую инфраструктуру, прекрасный стадион, базу. Но если не будет команды, не будет “шпилеров”, этих артистов... Люди идут на кого? На артиста. Если есть классный артист в труппе или команде, то будет аншлаг. Должен был тот, кто приносит радость своим пением или игрой.

Мы стараемся искать тех футболистов, которые будут приносить радость и удовольствие и нам, и болельщикам, и всему футболу", - сказал Ярославский.