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Тренер Олимпика - о поражении от Металлиста: Сильной команде не надо помогать
Сергей Литовченко высказался после игры с харьковчанами
Фото: Footballua.tv
Главный тренер "Олимпика" Сергей Литовченко в интервью Футбол NEWS прокомментировал поражение от "Металлиста" (1:2) в матче 4-го тура Первой лиги.
"Мы и так, я считаю, достаточно неплохо смотрелись. Мне не стыдно ни за ребят, ни за рисунок игры. А результат... К сожалению получилось так, как получилось. Не хочется комментировать действия других.
Сильной команде не надо помогать. Они и так сильны", — сказал Литовченко.
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Источник:ТК Футбол
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