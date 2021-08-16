  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Тренер Олимпика - о поражении от Металлиста: Сильной команде не надо помогать
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Олимпика - о поражении от Металлиста: Сильной команде не надо помогать

Первая лига
(1 голосов)

Сергей Литовченко высказался после игры с харьковчанами

Тренер Олимпика - о поражении от Металлиста: Сильной команде не надо помогать

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Сергей Литовченко в интервью Футбол NEWS прокомментировал поражение от "Металлиста" (1:2) в матче 4-го тура Первой лиги.

"Мы и так, я считаю, достаточно неплохо смотрелись. Мне не стыдно ни за ребят, ни за рисунок игры. А результат... К сожалению получилось так, как получилось. Не хочется комментировать действия других.

Сильной команде не надо помогать. Они и так сильны", — сказал Литовченко.

Читайте также"Пенальти-команда" из Харькова: 4 матча - столько же 11-метровых. Олимпик - Металлист 1:2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Сергей Литовченко Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...