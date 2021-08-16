Тренер Олимпика - о поражении от Металлиста: Сильной команде не надо помогать

Главный тренер "Олимпика" Сергей Литовченко в интервью Футбол NEWS прокомментировал поражение от "Металлиста" (1:2) в матче 4-го тура Первой лиги.

"Мы и так, я считаю, достаточно неплохо смотрелись. Мне не стыдно ни за ребят, ни за рисунок игры. А результат... К сожалению получилось так, как получилось. Не хочется комментировать действия других.

Сильной команде не надо помогать. Они и так сильны", — сказал Литовченко.