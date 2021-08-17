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Прикарпатье может отправить в отставку главного тренера - СМИ

Первая лига
(1 голосов)

В клубе из Первой лиги могут произойти изменения

Прикарпатье может отправить в отставку главного тренера - СМИ

Фото: kuryer.if.ua

Новина українською

После трех поражений подряд в Первой Лиге кредит доверия к тренерскому штабу "Прикарпатья" почти иссяк.

Как сообщает Meta-ratings, руководство клуба предупредило главного тренера Олега Рыпана и его помощника Василия Яцурака, что если в ближайших матчах – кубковом с "Фениксом" (18 августа) и календарном – с "Волынью" (22 августа), не будут достигнуты положительные результаты, то отставки им не избежать.

Напомним, в июле "Прикарпатье" подписало полноценный контракт с 49-летним Рыпаном до конца календарного года

"Прикарпатье" занимает в Первой лиге 13 место, набрав три очка.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Олег Рыпан
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (3)
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Кот_іф
17.08.2021 в 15:49
Ні Яцурак,ні Марцінків не мають ліцензії.Є тільки у Рипана,та і то воротарська...він фактично не має права тренувати команду 1 ліги.та і який з нього тренер?...правда Алєжка?Давно розігнати треба то кодло,разом з Ольшею.Написано,що звільнять Васу і Рипана.А цікаво чи мер міста звілтнить так само свого брата?
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kanos4
17.08.2021 в 15:43
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Kristo (Львов)
17.08.2021 в 15:31
Само назначение Рыпана было ошибкой
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