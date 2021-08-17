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Прикарпатье может отправить в отставку главного тренера - СМИ
В клубе из Первой лиги могут произойти изменения
Фото: kuryer.if.ua
После трех поражений подряд в Первой Лиге кредит доверия к тренерскому штабу "Прикарпатья" почти иссяк.
Как сообщает Meta-ratings, руководство клуба предупредило главного тренера Олега Рыпана и его помощника Василия Яцурака, что если в ближайших матчах – кубковом с "Фениксом" (18 августа) и календарном – с "Волынью" (22 августа), не будут достигнуты положительные результаты, то отставки им не избежать.
Напомним, в июле "Прикарпатье" подписало полноценный контракт с 49-летним Рыпаном до конца календарного года
"Прикарпатье" занимает в Первой лиге 13 место, набрав три очка.
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