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17-й новичок в летнее межсезонье. Кривбасс подписал защитника из Хорватии
Детали соглашения не сообщаются
Фото: ФК Кривбасс
"Кривбасс" обьявил о подписании хорватского защитника Драгана Ловрича.
25-летний футболист стал 17-м новичком криворожцев этим летом.
Детали соглашения не сообщаются.
Последним клубом Драгана был ФК "Мура", в составе которого он стал чемпионом Словении. Также Ловрич защищал цвета молодежной сборной Хорватии.
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Источник:ФК Кривбасс
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