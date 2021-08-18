  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. 17-й новичок в летнее межсезонье. Кривбасс подписал защитника из Хорватии
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

17-й новичок в летнее межсезонье. Кривбасс подписал защитника из Хорватии

Первая лига
(1 голосов)

Детали соглашения не сообщаются

17-й новичок в летнее межсезонье. Кривбасс подписал защитника из Хорватии

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

"Кривбасс" обьявил о подписании хорватского защитника Драгана Ловрича.

25-летний футболист стал 17-м новичком криворожцев этим летом.

Детали соглашения не сообщаются.

Последним клубом Драгана был ФК "Мура", в составе которого он стал чемпионом Словении. Также Ловрич защищал цвета молодежной сборной Хорватии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Драган Ловрич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбасс

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...