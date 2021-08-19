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Экс-игрок Шахтера подпишет контракт с Металлистом - СМИ
Харьковчане продолжают работать над усилением состава
Фото: ФК Мариуполь
Центральный полузащитник Вячеслав Танковский в ближайшее время подпишет контракт с "Металлистом". Об этом сообщает Meta-ratings.
Последние два сезона 26-летний Танковский провел в аренде в "Мариуполе". Права на игрока до недавних пор принадлежали "Шахтеру", откуда в свое время он уходил в статусе арендованного в "Зарю", тот же "Мариуполь" и киевский "Арсенал".
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Источник:Meta-ratings
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Комментарии (3)
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dabo28
19.08.2021 в 10:54
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.08.2021 в 09:58
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vladislav (Харьков)
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Бутига (Чернигов)
19.08.2021 в 09:40
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