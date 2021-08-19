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Экс-игрок Шахтера подпишет контракт с Металлистом - СМИ

Первая лига
(3 голосов)

Харьковчане продолжают работать над усилением состава

Экс-игрок Шахтера подпишет контракт с Металлистом - СМИ

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Центральный полузащитник Вячеслав Танковский в ближайшее время подпишет контракт с "Металлистом". Об этом сообщает Meta-ratings.

Последние два сезона 26-летний Танковский провел в аренде в "Мариуполе". Права на игрока до недавних пор принадлежали "Шахтеру", откуда в свое время он уходил в статусе арендованного в "Зарю", тот же "Мариуполь" и киевский "Арсенал".

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В статье: ФК Мариуполь Вячеслав Танковский Металлист (Харьков)
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (3)
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dabo28
19.08.2021 в 10:54
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.08.2021 в 09:58
юркий малый
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vladislav (Харьков)
19.08.2021 в 09:50
То, что Металлист постоянно работает над усилением состава, не может не радовать. Респект Металлу !
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Бутига (Чернигов)
19.08.2021 в 09:40
Метал собирает лучших.Как жаль что не Десна.
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