Экс-игрок Шахтера подпишет контракт с Металлистом - СМИ

Центральный полузащитник Вячеслав Танковский в ближайшее время подпишет контракт с "Металлистом". Об этом сообщает Meta-ratings.

Последние два сезона 26-летний Танковский провел в аренде в "Мариуполе". Права на игрока до недавних пор принадлежали "Шахтеру", откуда в свое время он уходил в статусе арендованного в "Зарю", тот же "Мариуполь" и киевский "Арсенал".