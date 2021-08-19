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Металлист объявил о подписании Танковского

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(2 голосов)

Очередное усиление для харьковчан

Металлист объявил о подписании Танковского

metalist.ua

Новина українською

Центральный полузащитник Вячеслав Танковский, который до недавнего времени защищал цвета "Шахтера", стал игроком "Металлиста".

Условия контракта с 26-летним полузащитником клуб не сообщает.

В своей новой команде Вячеслав будет играть под №29.

Последние два сезона Танковский провел в аренде в "Мариуполе". Права на игрока до недавних пор принадлежали "Шахтеру", откуда в свое время он уходил в статусе арендованного в "Зарю", тот же "Мариуполь" и киевский "Арсенал".

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В статье: Шахтер (Донецк) Вячеслав Танковский Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.08.2021 в 18:04
Поздравляю Металлист, реально хорошее усиление!
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