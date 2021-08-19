Металлист объявил о подписании Танковского

Центральный полузащитник Вячеслав Танковский, который до недавнего времени защищал цвета "Шахтера", стал игроком " Металлиста ".

Условия контракта с 26-летним полузащитником клуб не сообщает.

В своей новой команде Вячеслав будет играть под №29.

Последние два сезона Танковский провел в аренде в "Мариуполе". Права на игрока до недавних пор принадлежали "Шахтеру", откуда в свое время он уходил в статусе арендованного в "Зарю", тот же "Мариуполь" и киевский "Арсенал".