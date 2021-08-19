Ожидается аншлаг. На матч Металлист - Оболонь проданы все билеты

В воскресенье 22 августа в Харькове состоится матч 5-го тура Первой лиги "Металлист" – "Оболонь".

Как сообщает харьковский клуб, все билеты на данный матч проданы. Правда, точную цифру харьковчане не называют.

Напомним, что ОСК "Металлист" вмещает 40 тысяч зрителей. Ранее клуб сообщал, что к понедельнику, 16 августа, было продано 29 650 билетов .

Интересно, что согласно временному медицинскому протоколу, на официальных матчах в Украине стадионы разрешено заполнять на 2/3 от общей вместимости.

Также отметим, что перед матчем 2-го тура с "Ужгородом" (3:1) "Металлист" заявлял о реализации 30 тысяч билетов, хотя по данным официального сайта ПФЛ, игру посетило 26 668 зрителей, что как-раз вписывается в протокольные ковидные данные.