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Ожидается аншлаг. На матч Металлист - Оболонь проданы все билеты

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Правда, точное количество реализованных билетов клуб не называет

Ожидается аншлаг. На матч Металлист - Оболонь проданы все билеты

metalist.ua

Новина українською

В воскресенье 22 августа в Харькове состоится матч 5-го тура Первой лиги "Металлист" – "Оболонь".

Как сообщает харьковский клуб, все билеты на данный матч проданы. Правда, точную цифру харьковчане не называют.

Напомним, что ОСК "Металлист" вмещает 40 тысяч зрителей. Ранее клуб сообщал, что к понедельнику, 16 августа, было продано 29 650 билетов.

Интересно, что согласно временному медицинскому протоколу, на официальных матчах в Украине стадионы разрешено заполнять на 2/3 от общей вместимости.

Также отметим, что перед матчем 2-го тура с "Ужгородом" (3:1) "Металлист" заявлял о реализации 30 тысяч билетов, хотя по данным официального сайта ПФЛ, игру посетило 26 668 зрителей, что как-раз вписывается в протокольные ковидные данные.

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В статье: Оболонь (Киев) Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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Комментарии (3)
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янковский ян (Запорожье)
19.08.2021 в 21:47
И неназовет Потому что по протоколу должно быть продано только 2/3 от заполняемости стадиона. А продали все
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0
0
avatar
c99baf (Харьков)
19.08.2021 в 21:46
Хана "пивоварам",3:0 минимум...
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+1
0
Дядько Петро (Волинь)
19.08.2021 в 21:45
реалізували чи роздали по профсоюзах7
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0
-1


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