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Ожидается аншлаг. На матч Металлист - Оболонь проданы все билеты
Правда, точное количество реализованных билетов клуб не называет
metalist.ua
В воскресенье 22 августа в Харькове состоится матч 5-го тура
Как сообщает харьковский клуб, все билеты на данный матч проданы. Правда, точную цифру харьковчане не называют.
Напомним, что ОСК "Металлист" вмещает 40 тысяч зрителей. Ранее клуб сообщал, что к понедельнику, 16 августа,
Интересно, что согласно временному медицинскому протоколу, на официальных матчах в Украине стадионы разрешено заполнять на 2/3 от общей вместимости.
Также отметим, что перед матчем 2-го тура с "Ужгородом" (3:1) "Металлист" заявлял о реализации 30 тысяч билетов, хотя по данным официального сайта ПФЛ, игру посетило 26 668 зрителей, что как-раз вписывается в протокольные ковидные данные.
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