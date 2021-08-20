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Экс-игрок сборной Украины готов помочь Ужгороду
Лазарет дебютанта Первой лиги почти опустел
После довольно продолжительного перерыва, вызванного разными травмами, уже тренируются в общей группе "
Они готовятся к очередному поединку "горожан" против "ВПК-Агро", который состоится 22 августа.
По имеющейся информации, в лазарете находятся только защитник Василий Беца и полузащитник Сергей Машталир.
Напомним, что после четырех туров "Ужгород" занимает в Первой лиге 16 место, набрав одно очко. Его закарпатцы завоевали в матче с "Волынью".
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