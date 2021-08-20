Экс-игрок сборной Украины готов помочь Ужгороду

После довольно продолжительного перерыва, вызванного разными травмами, уже тренируются в общей группе " Ужгорода " экс-игрок национальной сборной Украины защитник Олег Допилка и вратарь Михаил Готра.

Они готовятся к очередному поединку "горожан" против "ВПК-Агро", который состоится 22 августа.

По имеющейся информации, в лазарете находятся только защитник Василий Беца и полузащитник Сергей Машталир.

Напомним, что после четырех туров "Ужгород" занимает в Первой лиге 16 место, набрав одно очко. Его закарпатцы завоевали в матче с "Волынью".